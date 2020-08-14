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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575797359.html
Литовские депутаты намерены поехать в Белоруссию
Депутаты Сейма Литвы собираются поехать в Белоруссию, где после выборов президента страны проходят протесты, чтобы "следить за ситуацией в этой стране",... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T17:36
протесты в белоруссии
гитанас науседа
викторас пранцкетис
александр лукашенко
белоруссия
литва
украина
в мире
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Господин Лукашенко, отпускайте россиян, освобождайте места для истинных провокаторов.
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белоруссия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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гитанас науседа, викторас пранцкетис, александр лукашенко, белоруссия, литва, украина, в мире

Литовские депутаты намерены поехать в Белоруссию

17:36 14.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВИЛЬНЮС, 14 авг - РИА Новости. Депутаты Сейма Литвы собираются поехать в Белоруссию, где после выборов президента страны проходят протесты, чтобы "следить за ситуацией в этой стране", передает Sputnik Литва.
"Депутат от консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Арвидас Анушаускас призвал правление Сейма сформировать группу из людей, которые поедут в Белоруссию и смогут выступить в качестве посредника и следить за ситуацией в этой стране", - пишет Sputnik.
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Вчера, 17:26Протесты в Белоруссии
Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших при протестах
По данным агентства, правление обратилось к трем парламентским комитетам – по иностранным делам, национальной безопасности и обороне, а также по правам человека – с просьбой до вторника сформировать делегацию и повестку визита.
Как добавляет Sputnik, по словам спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса, правление рассчитывает снова собраться в следующий вторник, 18 августа, и определиться окончательно. Консерватор Жигимантас Павиленис заявил, что пока в планы входит совместный визит с парламентариями с Украины и из Польши.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил Белоруссии создать национальный совет для диалога власти и общества, а также отказаться от использования силы против народа и освободить всех заключенных. Позже он заявил, что президента Белоруссии Александра Лукашенко нельзя считать легитимным лидером государства, поскольку в Белоруссии не было свободных демократических выборов.
Белорусские медики проводят мирную акцию протеста в Минске с требованием остановить насилие.
Вчера, 16:56Протесты в Белоруссии
Минздрав Белоруссии рассказал о задержанных на акциях протеста медиках
Во вторник стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну. Ряд соратников Тихановской не исключают, что на нее могли оказать влияние "через ее мужа", который сейчас находится в тюрьме.
Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте Тихановская с 10,12%. При этом в штабе Тихановской заявляли, что не признают результаты ЦИК.
59001571
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Протесты в БелоруссииГитанас НауседаВикторас ПранцкетисАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Господин Лукашенко, отпускайте россиян, освобождайте места для истинных провокаторов.
14 августа, 17:42
ЛГЛето Господне
940000
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