Литовские депутаты намерены поехать в Белоруссию

ВИЛЬНЮС, 14 авг - РИА Новости. Депутаты Сейма Литвы собираются поехать в Белоруссию, где после выборов президента страны проходят протесты, чтобы "следить за ситуацией в этой стране", передает Sputnik Литва.
"Депутат от консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Арвидас Анушаускас призвал правление Сейма сформировать группу из людей, которые поедут в Белоруссию и смогут выступить в качестве посредника и следить за ситуацией в этой стране", - пишет Sputnik.
По данным агентства, правление обратилось к трем парламентским комитетам – по иностранным делам, национальной безопасности и обороне, а также по правам человека – с просьбой до вторника сформировать делегацию и повестку визита.
Как добавляет Sputnik, по словам спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса, правление рассчитывает снова собраться в следующий вторник, 18 августа, и определиться окончательно. Консерватор Жигимантас Павиленис заявил, что пока в планы входит совместный визит с парламентариями с Украины и из Польши.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил Белоруссии создать национальный совет для диалога власти и общества, а также отказаться от использования силы против народа и освободить всех заключенных. Позже он заявил, что президента Белоруссии Александра Лукашенко нельзя считать легитимным лидером государства, поскольку в Белоруссии не было свободных демократических выборов.
Во вторник стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну. Ряд соратников Тихановской не исключают, что на нее могли оказать влияние "через ее мужа", который сейчас находится в тюрьме.
Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте Тихановская с 10,12%. При этом в штабе Тихановской заявляли, что не признают результаты ЦИК.