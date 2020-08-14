Литовские депутаты намерены поехать в Белоруссию

По данным агентства, правление обратилось к трем парламентским комитетам – по иностранным делам, национальной безопасности и обороне, а также по правам человека – с просьбой до вторника сформировать делегацию и повестку визита.

Во вторник стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну. Ряд соратников Тихановской не исключают, что на нее могли оказать влияние "через ее мужа", который сейчас находится в тюрьме.