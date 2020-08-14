https://ria.ru/20200814/1575797158.html
60 лет Можайскому гидроузлу: почему Москву не затопит
В этом году юбилей отмечает самый крупное сооружение в москворецкой системе. Рассказываем о работе Можайского гидроузла, и почему он так важен для жителей столицы.
2020-08-14T17:35
2020-08-14T17:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60 лет Можайскому гидроузлу: почему Москву не затопит
В этом году юбилей отмечает самый крупное сооружение в москворецкой системе. Рассказываем о работе Можайского гидроузла, и почему он так важен для жителей столицы.
2020-08-14T17:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60 лет Можайскому гидроузлу: почему Москву не затопит
В этом году юбилей отмечает самый крупное сооружение в москворецкой системе. Рассказываем о работе Можайского гидроузла, и почему он так важен для жителей столицы.
2020-08-14T17:35
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60 лет Можайскому гидроузлу: почему Москву не затопит 17:35 14.08.2020 (обновлено: 17:48 14.08.2020) 178
В этом году юбилей отмечает самый крупное сооружение в москворецкой системе. Рассказываем о работе Можайского гидроузла, и почему он так важен для жителей столицы.