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60 лет Можайскому гидроузлу: почему Москву не затопит
В этом году юбилей отмечает самый крупное сооружение в москворецкой системе. Рассказываем о работе Можайского гидроузла, и почему он так важен для жителей столицы.
2020-08-14T17:48
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60 лет Можайскому гидроузлу: почему Москву не затопит
В этом году юбилей отмечает самый крупное сооружение в москворецкой системе. Рассказываем о работе Можайского гидроузла, и почему он так важен для жителей столицы.
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видео, москва, видео
60 лет Можайскому гидроузлу: почему Москву не затопит
В этом году юбилей отмечает самый крупное сооружение в москворецкой системе. Рассказываем о работе Можайского гидроузла, и почему он так важен для жителей столицы.
2020-08-14T17:35
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60 лет Можайскому гидроузлу: почему Москву не затопит

17:35 14.08.2020 (обновлено: 17:48 14.08.2020)
178
В этом году юбилей отмечает самый крупное сооружение в москворецкой системе. Рассказываем о работе Можайского гидроузла, и почему он так важен для жителей столицы.
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Москва
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