60 лет Можайскому гидроузлу: почему Москву не затопит

178

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В этом году юбилей отмечает самый крупное сооружение в москворецкой системе. Рассказываем о работе Можайского гидроузла, и почему он так важен для жителей столицы.