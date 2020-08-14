https://ria.ru/20200814/1575796761.html
Протестующие перекрыли проспект Независимости в центре Минска
Участники шествия к дому правительства в Минске перекрыли проспект Независимости, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T17:29
2020-08-14T19:01
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200814/1575790220.html
Андрей Дашков
Когда уже милиция перейдет на сторону протестующих?..
32
7gevarache Ермолов
Видать мало получили , или синяки уже зажили. За следующей порцией массажа подались )))
26
7
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Протестующие перекрыли главную улицу в Минске и идут к Дому правительства
Протестующие перекрыли главную минскую улицу и идут к Дому правительства
2020-08-14T17:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Участники шествия к дому правительства в Минске перекрыли проспект Независимости, передает корреспондент РИА Новости.
Туда также прибыли бастующие работники Минского тракторного завода (МТЗ).
В воскресенье в республике прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко
набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская
с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву
.
Шестой день в стране проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Против протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало Министерство внутренних дел республики, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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