Протестующие перекрыли проспект Независимости в центре Минска

Шестой день в стране проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Против протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало Министерство внутренних дел республики, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.