МИД опроверг сообщения о платной помощи для россиян за рубежом

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Публикации о том, что предлагается сделать платной помощь для россиян за рубежом, некорректны, сообщил Публикации о том, что предлагается сделать платной помощь для россиян за рубежом, некорректны, сообщил МИД РФ

"Вынуждены обратить внимание на то, что некоторыми СМИ существенно искажается суть инициатив, которые вносятся в правительство Российской Федерации по линии МИД России. Не удосужившись вникнуть в суть вопроса, отдельные журналисты поспешно делают вывод о том, что выделявшаяся застрявшим из-за пандемии за пределами РФ россиянам матпомощь будет впредь выдаваться возмездно", - говорится в сообщении консульского департамента МИД России, опубликованном на официальном аккаунте ведомства в Facebook.

Уточняется, что "достаточно было бы ознакомиться с самим документом, чтобы понять, что изменения планируется вносить в постановление правительства РФ от 31 мая 2010 года", а матвыплаты, на которые было потрачено более 1 миллиарда рублей, гражданам осуществлялись в рамках совсем другого акта правительства: постановления от 3 апреля 2020 года.

"Масштабные чрезвычайные ситуации подобно той, которая наблюдалась в марте-апреле текущего года, когда регулярное авиасообщение было прервано, требуют безусловно совсем других механизмов поддержки сограждан, которые оказались не в состоянии вернуться в Россию. В этой связи призываем журналистское сообщество к тому, чтобы в погоне за горячими сенсациями не подменялись факты и общественности не подавалась некорректная информация, которая категорически не соответствует действительности", - заключили в МИД.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.