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МИД опроверг сообщения о платной помощи для россиян за рубежом
Публикации о том, что предлагается сделать платной помощь для россиян за рубежом, некорректны, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T17:35
россия
туризм
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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россия, туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество

МИД опроверг сообщения о платной помощи для россиян за рубежом

17:21 14.08.2020 (обновлено: 17:35 14.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Публикации о том, что предлагается сделать платной помощь для россиян за рубежом, некорректны, сообщил МИД РФ.

"Вынуждены обратить внимание на то, что некоторыми СМИ существенно искажается суть инициатив, которые вносятся в правительство Российской Федерации по линии МИД России. Не удосужившись вникнуть в суть вопроса, отдельные журналисты поспешно делают вывод о том, что выделявшаяся застрявшим из-за пандемии за пределами РФ россиянам матпомощь будет впредь выдаваться возмездно", - говорится в сообщении консульского департамента МИД России, опубликованном на официальном аккаунте ведомства в Facebook.

Уточняется, что "достаточно было бы ознакомиться с самим документом, чтобы понять, что изменения планируется вносить в постановление правительства РФ от 31 мая 2010 года", а матвыплаты, на которые было потрачено более 1 миллиарда рублей, гражданам осуществлялись в рамках совсем другого акта правительства: постановления от 3 апреля 2020 года.
"Масштабные чрезвычайные ситуации подобно той, которая наблюдалась в марте-апреле текущего года, когда регулярное авиасообщение было прервано, требуют безусловно совсем других механизмов поддержки сограждан, которые оказались не в состоянии вернуться в Россию. В этой связи призываем журналистское сообщество к тому, чтобы в погоне за горячими сенсациями не подменялись факты и общественности не подавалась некорректная информация, которая категорически не соответствует действительности", - заключили в МИД.
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