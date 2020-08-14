Сбербанк опроверг сообщения о введении комиссии на уведомления

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сбербанк не вводил дополнительную плату за уведомления о переводах от других физических лиц, сообщается в Telegram-канале организации.

"Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические СМС-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме", — уточнили в банке.

В Сбербанке также пообещали, что не будут внедрять новые тарифы или комиссии. Кроме того, бесплатным останется получение одноразовых паролей по СМС.

В кредитной организации напомнили, что многие клиенты уже пользуются "новой моделью информирования" — пуш-уведомлениями в системе "Сбербанк Онлайн". По словам представителей банка, этот способ оповещения клиентов удобнее и безопаснее.