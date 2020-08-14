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Сбербанк опроверг сообщения о введении комиссии на уведомления
Сбербанк не вводил дополнительную плату за уведомления о переводах от других физических лиц, сообщается в Telegram-канале организации. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T17:35
россия
сбербанк россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, сбербанк россии, экономика

Сбербанк опроверг сообщения о введении комиссии на уведомления

17:19 14.08.2020 (обновлено: 17:35 14.08.2020)
20149
© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сбербанк не вводил дополнительную плату за уведомления о переводах от других физических лиц, сообщается в Telegram-канале организации.

"Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические СМС-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме", — уточнили в банке.

В Сбербанке также пообещали, что не будут внедрять новые тарифы или комиссии. Кроме того, бесплатным останется получение одноразовых паролей по СМС.
В кредитной организации напомнили, что многие клиенты уже пользуются "новой моделью информирования" — пуш-уведомлениями в системе "Сбербанк Онлайн". По словам представителей банка, этот способ оповещения клиентов удобнее и безопаснее.
Карта Сбербанка
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Ранее появилась информация о том, что Сбербанк отменяет бесплатную СМС-рассылку и пуш-уведомления о переводах на дебетовые карты. Как уточнялось, для получения данных о транзакциях придется подключить платный сервис "Мобильный банк" стоимостью 60 рублей для стандартных карт.
7232403026
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РоссияСбербанк РоссииЭкономика
Популярные комментарии
Врут. Не приходят ни SMS, ни push-уведомления, пока не подключишь эту услугу за 60 руб в месяц.
14 августа, 17:50
ВСВилли Слесарев
58010121
Вреш Сбербанк, лжещ паразит
14 августа, 18:59
Шаир-Бек Найман
4200016
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