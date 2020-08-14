https://ria.ru/20200814/1575795921.html
Сбербанк опроверг сообщения о введении комиссии на уведомления
Сбербанк не вводил дополнительную плату за уведомления о переводах от других физических лиц, сообщается в Telegram-канале организации. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T17:19
2020-08-14T17:35
россия
сбербанк россии
экономика
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https://ria.ru/20200803/1575284744.html
Вилли Слесарев
Врут. Не приходят ни SMS, ни push-уведомления, пока не подключишь эту услугу за 60 руб в месяц.
81
Шаир-Бек Найман
Вреш Сбербанк, лжещ паразит
49
5
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, сбербанк россии, экономика
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сбербанк
не вводил дополнительную плату за уведомления о переводах от других физических лиц, сообщается в Telegram-канале организации.
"Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические СМС-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме", — уточнили в банке.
В Сбербанке также пообещали, что не будут внедрять новые тарифы или комиссии. Кроме того, бесплатным останется получение одноразовых паролей по СМС.
В кредитной организации напомнили, что многие клиенты уже пользуются "новой моделью информирования" — пуш-уведомлениями в системе "Сбербанк Онлайн". По словам представителей банка, этот способ оповещения клиентов удобнее и безопаснее.
Ранее появилась информация о том, что Сбербанк отменяет бесплатную СМС-рассылку и пуш-уведомления о переводах на дебетовые карты. Как уточнялось, для получения данных о транзакциях придется подключить платный сервис "Мобильный банк" стоимостью 60 рублей для стандартных карт.