Около здания правительства Белоруссии дежурят усиленные наряды милиции

В районе площади Независимости ходят несколько патрулей, сотрудники правоохранительных органов одеты в дополнительную экипировку, защищающую тело и руки, также заметно скопление в районе здания министерства финансов. Некоторые тротуары закрыты для прохода. У самого здания правительства стоит несколько автобусов. В сквере сотрудники правоохранительных органов ограничивают проход граждан. Колонна протестующих, как сообщалось, намерена пересечь проспект Независимости и по нему дойти до здания правительства. Здесь же, в окрестностях, заметны десятки, а иногда сотни людей с цветами и белыми воздушными шарами – это участники акций солидарности против чрезмерного проявления силы милиции на протестных акциях.