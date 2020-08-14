https://ria.ru/20200814/1575795540.html
Около здания правительства Белоруссии дежурят усиленные наряды милиции
Усиленные наряды милиции дежурят возле здания белорусского правительства, куда направляется колонна протестующих Минского тракторного завода, передает... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T17:14
2020-08-14T17:52
александр лукашенко
протесты в белоруссии
правительство белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575660729_0:162:3067:1887_1400x0_80_0_0_f78559aa52c73d81f6d18386daa8567d.jpg
https://ria.ru/20200814/1575744778.html
1
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Минск. Ситуация перед Домом правительства
Минск. Ситуация перед Домом правительства
2020-08-14T17:14
true
PT0M13S
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575660729_0:162:3067:1887_1400x0_80_0_0_f78559aa52c73d81f6d18386daa8567d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575660729_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_590419cbd0c6179193f6d48da420a072.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575660729_359:0:2407:2048_1400x0_80_0_0_ea4dfbc0118b13e59827844f17da84de.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, правительство белоруссии, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Усиленные наряды милиции дежурят возле здания белорусского правительства, куда направляется колонна протестующих Минского тракторного завода, передает корреспондент РИА Новости.
В районе площади Независимости ходят несколько патрулей, сотрудники правоохранительных органов одеты в дополнительную экипировку, защищающую тело и руки, также заметно скопление в районе здания министерства финансов. Некоторые тротуары закрыты для прохода. У самого здания правительства стоит несколько автобусов. В сквере сотрудники правоохранительных органов ограничивают проход граждан. Колонна протестующих, как сообщалось, намерена пересечь проспект Независимости и по нему дойти до здания правительства. Здесь же, в окрестностях, заметны десятки, а иногда сотни людей с цветами и белыми воздушными шарами – это участники акций солидарности против чрезмерного проявления силы милиции на протестных акциях.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии
9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>