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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575795540.html
Около здания правительства Белоруссии дежурят усиленные наряды милиции
Усиленные наряды милиции дежурят возле здания белорусского правительства, куда направляется колонна протестующих Минского тракторного завода, передает... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T17:52
александр лукашенко
протесты в белоруссии
правительство белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Минск. Ситуация перед Домом правительства
Минск. Ситуация перед Домом правительства
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РИА Новости
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60
александр лукашенко, правительство белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Около здания правительства Белоруссии дежурят усиленные наряды милиции

17:14 14.08.2020 (обновлено: 17:52 14.08.2020)
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© AP Photo / Sergei GritsСотрудники правоохранительных органов в Минске
Сотрудники правоохранительных органов в Минске
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Усиленные наряды милиции дежурят возле здания белорусского правительства, куда направляется колонна протестующих Минского тракторного завода, передает корреспондент РИА Новости.
В районе площади Независимости ходят несколько патрулей, сотрудники правоохранительных органов одеты в дополнительную экипировку, защищающую тело и руки, также заметно скопление в районе здания министерства финансов. Некоторые тротуары закрыты для прохода. У самого здания правительства стоит несколько автобусов. В сквере сотрудники правоохранительных органов ограничивают проход граждан. Колонна протестующих, как сообщалось, намерена пересечь проспект Независимости и по нему дойти до здания правительства. Здесь же, в окрестностях, заметны десятки, а иногда сотни людей с цветами и белыми воздушными шарами – это участники акций солидарности против чрезмерного проявления силы милиции на протестных акциях.
Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
Вчера, 08:00
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоПравительство БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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