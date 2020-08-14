Путин предложил провести онлайн-встречу глав стран — членов Совбеза ООН

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Владимир Путин предложил в ближайшее время провести онлайн-встречу лидеров стран — членов Совета Безопасности ООН , а также Германии Ирана , чтобы обсудить иранский вопрос и избежать обострения ситуации.

Об этом говорится в заявлении , опубликованном на официальном сайте президента России.

"Цель — наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН. Важно оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации СВПД", — пояснил глава государства.

Он констатировал, что дискуссии в Совбезе становятся все более напряженными, в адрес Тегерана звучат "безосновательные заявления", а разрабатываемые проекты резолюций направлены на разрушение прежних единогласных решений.

"В этом регионе, как и в любой другой точке мира, не должно быть места шантажу и диктату с чьей-либо стороны. Односторонние подходы поиску решений не помогают", — подчеркнул Путин.

Он отметил, что Россия сохраняет приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы ( СВПД ) от 2015 года. Президент также напомнил, что представленная Москвой в 2019 году обновленная Концепция безопасности в зоне Персидского залива содержит конкретные пути для разрешения проблем в регионе.

Российский лидер призвал внимательно и ответственно подходить к позициям друг друга, действовать уважительно и коллективно.

"Призываем партнеров внимательно взвесить наше предложение. Альтернатива — дальнейшее нагнетание напряженности, повышение риска возникновения конфликта. Такого развития необходимо избежать. Россия открыта к конструктивному взаимодействию со всеми, кто заинтересован в том, чтобы отодвинуть ситуацию от опасной черты. Вопрос срочный", — подчеркнул Путин.

Он предложил "в случае принципиальной готовности" лидеров к разговору согласовать повестку дня онлайн-саммита по линии внешнеполитических ведомств.

На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон подготовил проект резолюции Совбеза ООН по продлению оружейного эмбарго против Ирана.

После этого в Тегеране заявили, что такой документ угрожает в первую очередь механизмам самого Совбеза ООН, а не Ирану.