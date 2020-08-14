Путин предложил провести онлайн-встречу глав стран — членов Совбеза ООН

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Владимир Путин предложил в ближайшее время провести онлайн-встречу лидеров стран — членов Совета Безопасности ООН, а также Германии и Ирана, чтобы обсудить иранский вопрос и избежать обострения ситуации.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте президента России.
"Цель — наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН. Важно оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации СВПД", — пояснил глава государства.
Он констатировал, что дискуссии в Совбезе становятся все более напряженными, в адрес Тегерана звучат "безосновательные заявления", а разрабатываемые проекты резолюций направлены на разрушение прежних единогласных решений.
16 июля, 14:38Роухани подтвердил приверженность Ирана СВПД
"В этом регионе, как и в любой другой точке мира, не должно быть места шантажу и диктату с чьей-либо стороны. Односторонние подходы поиску решений не помогают", — подчеркнул Путин.
Он отметил, что Россия сохраняет приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) от 2015 года. Президент также напомнил, что представленная Москвой в 2019 году обновленная Концепция безопасности в зоне Персидского залива содержит конкретные пути для разрешения проблем в регионе.
Российский лидер призвал внимательно и ответственно подходить к позициям друг друга, действовать уважительно и коллективно.
21 июля, 17:34Лавров оценил шансы на сохранение СВПД
"Призываем партнеров внимательно взвесить наше предложение. Альтернатива — дальнейшее нагнетание напряженности, повышение риска возникновения конфликта. Такого развития необходимо избежать. Россия открыта к конструктивному взаимодействию со всеми, кто заинтересован в том, чтобы отодвинуть ситуацию от опасной черты. Вопрос срочный", — подчеркнул Путин.
Он предложил "в случае принципиальной готовности" лидеров к разговору согласовать повестку дня онлайн-саммита по линии внешнеполитических ведомств.
На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон подготовил проект резолюции Совбеза ООН по продлению оружейного эмбарго против Ирана.
После этого в Тегеране заявили, что такой документ угрожает в первую очередь механизмам самого Совбеза ООН, а не Ирану.
По словам официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, таким образом Вашингтон хочет подчинить себе этот орган и ослабить его.
29 апреля, 16:48Россия призвала США и Иран к сдержанности в Персидском заливе