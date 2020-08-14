"Выиграет весь мир". Spectator объяснил пользу российской вакцины

Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Московской области

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Критика со стороны некоторых западных стран в адрес Москвы из-за политики на международной арене не должна повлиять на отношение к разработке . Критика со стороны некоторых западных стран в адрес Москвы из-за политики на международной арене не должна повлиять на отношение к разработке российской вакцины от коронавируса , пишет британский журнал The Spectator

Как отмечает издание, враждебная риторика касательно препарата, созданного НИЦЭМ имени Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций ( РФПИ ), кажется "немного странной".

Автор статьи подчеркнул, что некоторые представители медицинского сообщества приняли вакцину "в штыки". При этом он добавил, что в экономической среде мнения более разнообразные, а часть экспертов указывает, что в "необычной ситуации" с пандемией коронавируса нельзя позволять себе резкие и "очевидные" суждения.

"Прямо сейчас мы несем огромные экономические потери, которые вскоре также могут вылиться в долгосрочные политические и социальные проблемы. <…> . Терпеть все это в ожидании, пока вакцины не будут полностью испытаны, — это ведь тоже риск", — пишет Spectator.

Как отметил автор статьи, "бесконечные многократные карантины, массовая безработица, повальные банкротства и ужасающие долги" заставляют людей идти на компромиссы и рисковать.

"Ведь, насколько нам известно, принуждать прививаться никого не будут. А если вакцина сработает, от этого выиграет весь мир", — подчеркивается в материале.

Международному сообществу необходимо перестать осуждать российские разработки, указал автор материала. По его словам, не исключено, что другим странам придется последовать примеру Москвы, решение которой по вакцине он назвал правильным.

Российская вакцина от коронавируса

На этой неделе президент Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Вакцина получила название "Спутник V".

Как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко , производство уже началось. Он также анонсировал публикацию данных о доклинических и клинических исследованиях препарата. Министр отметил, что критика из-за рубежа во многом связана с "неполнотой данных", добавив, что не все знают — "вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов".

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф