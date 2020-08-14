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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200814/1575794629.html
"Выиграет весь мир". Spectator объяснил пользу российской вакцины
Критика со стороны некоторых западных стран в адрес Москвы из-за политики на международной арене не должна повлиять на отношение к разработке российской вакцины РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:59
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
владимир путин
в мире
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https://ria.ru/20200803/1575279092.html
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А если вакцина сработает .... дальше можно не продолжать .... в России все вот так на абы да кабы , все в глубокой яме . Теперь туда же весь мир хотят затащить , нет уж сами прививайтесь .
100
Да там как бы не только из-за политики Москвы на международной арене.. там много чего в комплексе и та же афера на гос.уровне с анализами ВАДЫ. Западный здравый смысл он немного не такой как в России) "Кредитная история" .. плохая.. ))
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, владимир путин, в мире

"Выиграет весь мир". Spectator объяснил пользу российской вакцины

16:56 14.08.2020 (обновлено: 16:59 14.08.2020)
10400
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Московской области
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм в Московской области
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Критика со стороны некоторых западных стран в адрес Москвы из-за политики на международной арене не должна повлиять на отношение к разработке российской вакцины от коронавируса, пишет британский журнал The Spectator.
Как отмечает издание, враждебная риторика касательно препарата, созданного НИЦЭМ имени Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), кажется "немного странной".
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Автор статьи подчеркнул, что некоторые представители медицинского сообщества приняли вакцину "в штыки". При этом он добавил, что в экономической среде мнения более разнообразные, а часть экспертов указывает, что в "необычной ситуации" с пандемией коронавируса нельзя позволять себе резкие и "очевидные" суждения.
"Прямо сейчас мы несем огромные экономические потери, которые вскоре также могут вылиться в долгосрочные политические и социальные проблемы. <…> . Терпеть все это в ожидании, пока вакцины не будут полностью испытаны, — это ведь тоже риск", — пишет Spectator.
Как отметил автор статьи, "бесконечные многократные карантины, массовая безработица, повальные банкротства и ужасающие долги" заставляют людей идти на компромиссы и рисковать.
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"Ведь, насколько нам известно, принуждать прививаться никого не будут. А если вакцина сработает, от этого выиграет весь мир", — подчеркивается в материале.
Международному сообществу необходимо перестать осуждать российские разработки, указал автор материала. По его словам, не исключено, что другим странам придется последовать примеру Москвы, решение которой по вакцине он назвал правильным.

Российская вакцина от коронавируса

На этой неделе президент Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Вакцина получила название "Спутник V".
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Как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, производство уже началось. Он также анонсировал публикацию данных о доклинических и клинических исследованиях препарата. Министр отметил, что критика из-за рубежа во многом связана с "неполнотой данных", добавив, что не все знают — "вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
3361831013
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиРоссийский фонд прямых инвестицийМихаил МурашкоВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
А если вакцина сработает .... дальше можно не продолжать .... в России все вот так на абы да кабы , все в глубокой яме . Теперь туда же весь мир хотят затащить , нет уж сами прививайтесь .
14 августа, 17:54
freizdorf
2011393
Да там как бы не только из-за политики Москвы на международной арене.. там много чего в комплексе и та же афера на гос.уровне с анализами ВАДЫ. Западный здравый смысл он немного не такой как в России) "Кредитная история" .. плохая.. ))
14 августа, 17:01
Semen Ivanoff
1001572
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