Кандидат в президенты Белоруссии оспорит итоги выборов через суд

МИНСК, 14 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая заявила РИА Новости в пятницу, что будет требовать через суд признать выборы главы государства недействительными и провести повторное голосование.

"Я иду в (Верховный - ред.) суд с требованием признать выборы недействительными в целом по республике и (с требованием - ред.) проведения повторных выборов", - сказала Канопацкая.

Она заявила, что ее " позицию о требовании повторных выборов разделяют Евросоюз и США".

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. Ранее политик сообщила РИА Новости, что подала в ЦИК жалобу о признании выборов недействительными в целом по республике, вне зависимости от результатов, озвученных комиссией.