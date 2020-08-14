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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575794553.html
Кандидат в президенты Белоруссии оспорит итоги выборов через суд
Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая заявила РИА Новости в пятницу, что будет требовать через суд признать выборы главы государства... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T17:08
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
белоруссия, в мире

Кандидат в президенты Белоруссии оспорит итоги выборов через суд

16:55 14.08.2020 (обновлено: 17:08 14.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПодсчёт голосов на выборах президента Белоруссии
Подсчёт голосов на выборах президента Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Подсчёт голосов на выборах президента Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 14 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая заявила РИА Новости в пятницу, что будет требовать через суд признать выборы главы государства недействительными и провести повторное голосование.
"Я иду в (Верховный - ред.) суд с требованием признать выборы недействительными в целом по республике и (с требованием - ред.) проведения повторных выборов", - сказала Канопацкая.
Мужчина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Вчера, 14:40
Подсчет окончен. В ЦИК Белоруссии огласили результаты выборов
Она заявила, что ее " позицию о требовании повторных выборов разделяют Евросоюз и США".
Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. Ранее политик сообщила РИА Новости, что подала в ЦИК жалобу о признании выборов недействительными в целом по республике, вне зависимости от результатов, озвученных комиссией.
В пятницу прошло заседание ЦИК, на котором были утверждены итоги голосования, а все жалобы кандидатов оставлены без удовлетворения. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,12%. Канопацкую поддержали 1,68% избирателей.
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Протесты в БелоруссииБелоруссияВ мире
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