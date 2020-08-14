Кандидат в президенты Белоруссии оспорит итоги выборов через суд

МИНСК, 14 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая заявила РИА Новости в пятницу, что будет требовать через суд признать выборы главы государства недействительными и провести повторное голосование.
"Я иду в (Верховный - ред.) суд с требованием признать выборы недействительными в целом по республике и (с требованием - ред.) проведения повторных выборов", - сказала Канопацкая.
Она заявила, что ее " позицию о требовании повторных выборов разделяют Евросоюз и США".
Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. Ранее политик сообщила РИА Новости, что подала в ЦИК жалобу о признании выборов недействительными в целом по республике, вне зависимости от результатов, озвученных комиссией.
В пятницу прошло заседание ЦИК, на котором были утверждены итоги голосования, а все жалобы кандидатов оставлены без удовлетворения. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,12%. Канопацкую поддержали 1,68% избирателей.