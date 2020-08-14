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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575794376.html
Рабочие Минского тракторного завода потребовали отставки Лукашенко
Рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) требуют отставки действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:54
протесты в белоруссии
валерий цепкало
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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Ну, тут все ясно: госпереворот таки состоится. Причем, состоится тупо по тем же лекалам, что и везде. А когда счета "за оккупацию" РФ предъявлены будут?
170
Трактора к стати только Россия покупает,латинская америка, африка,а идут за Тихоновской,которая против Союзного государства,и за цеевропу,мы щас видим действия Пашиняна в Армении.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий цепкало, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Рабочие Минского тракторного завода потребовали отставки Лукашенко

16:52 14.08.2020 (обновлено: 16:54 14.08.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoСотрудники Минского тракторного завода собрались возле завода во время акции протеста против результатов президентских выборов
Сотрудники Минского тракторного завода собрались возле завода во время акции протеста против результатов президентских выборов
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 14 авг – РИА Новости. Рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) требуют отставки действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов, сообщает Sputnik Беларусь.
Ранее сообщалось, что работа части цехов МТЗ остановилась в связи с несанкционированным митингом рабочих. Некоторые работники МТЗ остались на территории предприятия, с ними проводит встречу премьер Белоруссии Роман Головченко, другая часть сотрудников отправилась на улицы города.
"Рабочие МТЗ, которые вышли на акцию протеста, огласили свои требования: отставка действующего президента Беларуси Александра Лукашенко; проведение новых президентских выборов с допуском независимых наблюдателей, в том числе, ООН и ЕС; снятие обвинений со всех политических заключенных; освобождения экс-главы Белгазпромбанка и снятия обвинений с бывшего руководителя ПВТ Валерия Цепкало", - говорится в сообщении агентства.
В социальных сетях в четверг распространялись видео о митингах на ряде предприятий Белоруссии с требованием прекратить насилие и пересмотреть итоги выборов. Среди опрошенных РИА Новости представителей предприятий только на одном заявили, что официально не работают и объявили забастовку, остальные отрицали проведение акций и забастовок. В пятницу официальные представители предприятий, опрошенные РИА Новости, уже охотнее подтверждают факты собраний сотрудников с требованиями прекращения насилия со стороны правоохранителей к мирным выступлениям белорусов и пересмотров результатов президентских выборов.
Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
Вчера, 08:00
Наказать Белоруссию: Прибалтика и Польша бегут впереди паровоза
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, около 6 тысяч человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

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Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
Вчера, 08:00
Вмешивался ли кто-то в белорусские выборы
12983439172
Обсудить 88
Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ну, тут все ясно: госпереворот таки состоится. Причем, состоится тупо по тем же лекалам, что и везде. А когда счета "за оккупацию" РФ предъявлены будут?
14 августа, 16:57
rralf4002
112823540
Трактора к стати только Россия покупает,латинская америка, африка,а идут за Тихоновской,которая против Союзного государства,и за цеевропу,мы щас видим действия Пашиняна в Армении.
14 августа, 17:01
sankian125
4800006
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