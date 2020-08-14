Рабочие Минского тракторного завода потребовали отставки Лукашенко

МИНСК, 14 авг – РИА Новости. Рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) требуют отставки действующего президента Белоруссии Рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) требуют отставки действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов, сообщает Sputnik Беларусь

Ранее сообщалось, что работа части цехов МТЗ остановилась в связи с несанкционированным митингом рабочих. Некоторые работники МТЗ остались на территории предприятия, с ними проводит встречу премьер Белоруссии Роман Головченко , другая часть сотрудников отправилась на улицы города.

"Рабочие МТЗ, которые вышли на акцию протеста, огласили свои требования: отставка действующего президента Беларуси Александра Лукашенко; проведение новых президентских выборов с допуском независимых наблюдателей, в том числе, ООН и ЕС; снятие обвинений со всех политических заключенных; освобождения экс-главы Белгазпромбанка и снятия обвинений с бывшего руководителя ПВТ Валерия Цепкало ", - говорится в сообщении агентства.

В социальных сетях в четверг распространялись видео о митингах на ряде предприятий Белоруссии с требованием прекратить насилие и пересмотреть итоги выборов. Среди опрошенных РИА Новости представителей предприятий только на одном заявили, что официально не работают и объявили забастовку, остальные отрицали проведение акций и забастовок. В пятницу официальные представители предприятий, опрошенные РИА Новости, уже охотнее подтверждают факты собраний сотрудников с требованиями прекращения насилия со стороны правоохранителей к мирным выступлениям белорусов и пересмотров результатов президентских выборов.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, около 6 тысяч человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.