В ВОЗ предупредили о возможных новых очагах коронавируса

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал места, которые, возможно, станут новыми очагами коронавируса.
Он указал на то, что многих школах отсутствуют элементарные возможности соблюдать гигиену рук. Так, по данным ВОЗ, в прошлом году 43 процента школ во всем мире не имели даже простого оборудования для мытья рук водой с мылом.
"Школы могут стать зонами риска для возникновения новых вспышек инфекции с началом учебного года", — цитирует Райана "Российская газета".
Он также напомнил, что большая часть населения мира по-прежнему уязвима для коронавируса, и подчеркнул необходимость носить медицинские маски в закрытых помещениях, соблюдать социальную дистанцию и избегать посещения людных мест.
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