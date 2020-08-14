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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200814/1575794212.html
В ВОЗ предупредили о возможных новых очагах коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал места, которые, возможно, станут новыми очагами коронавируса. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T17:09
распространение нового коронавируса
майкл райан (воз)
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573342189_0:277:2657:1772_1400x0_80_0_0_61c00f9c1b4d93c52eb7b14995f48432.jpg
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майкл райан (воз), коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз

В ВОЗ предупредили о возможных новых очагах коронавируса

16:50 14.08.2020 (обновлено: 17:09 14.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал места, которые, возможно, станут новыми очагами коронавируса.
Он указал на то, что многих школах отсутствуют элементарные возможности соблюдать гигиену рук. Так, по данным ВОЗ, в прошлом году 43 процента школ во всем мире не имели даже простого оборудования для мытья рук водой с мылом.
"Школы могут стать зонами риска для возникновения новых вспышек инфекции с началом учебного года", — цитирует Райана "Российская газета".
Он также напомнил, что большая часть населения мира по-прежнему уязвима для коронавируса, и подчеркнул необходимость носить медицинские маски в закрытых помещениях, соблюдать социальную дистанцию и избегать посещения людных мест.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМайкл Райан (ВОЗ)Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗ
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