Кировские предприниматели превратили микрозелень в макробизнес

КИРОВ, 14 авг – РИА Новости, Светлана Самсонова. Предприниматели из Предприниматели из Кирова Антон Бельтюков и Павел Паходин, занимающиеся производством ферм для выращивания микрозелени в квартирах, офисах и ресторанах, во время пандемии потеряли часть клиентов и вынуждены были сократить расходы, но использовали это время для поиска новых рынков сбыта.

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" Бельтюков и Паходин рассказали, что такое сити-фермерство и почему из кризиса не нужно делать драму.

© Фото : предоставлено Павлом Паходиным и Антоном Бельтюковым Предприниматели из Кирова Павел Паходин и Антон Бельтюков © Фото : предоставлено Павлом Паходиным и Антоном Бельтюковым Предприниматели из Кирова Павел Паходин и Антон Бельтюков

Сити-ферма под ключ

В городских условиях можно и нужно выращивать салаты, редиску, горошек, уверены Антон и Павел. При этом, утверждают они, требуется минимум усилий, всего каких-то один-два часа в неделю. Зелень растет сама на ферме, которую можно поставить в любой комнате. Ферма представляет собой металлический шкаф с полочками, лампами, вентиляторами, которые работают в автоматическом режиме, здесь размещены пластиковые контейнеры со специальными джутовыми ковриками, на которых и прорастет микрозелень.

"Спокойно можно уехать на отдых, на дачу, в гости и не переживать, что без тебя твой "огород на подоконнике" завянет", - говорит Бельтюков.

Идея выращивать микрозелень пришла ему в голову несколько лет назад, он попробовал в гостях у своего знакомого ростки подсолнуха, и ему так понравилось, что он решил, почему бы этим и самому не заняться. Выяснил технологию и стал растить на подоконнике разные травы методом гидропоники. По его словам, выращивать зелень в контейнерах он научил всю свою семью, а затем и друга Павла, с которым они и решили организовать собственное дело – компанию "Сеем семена". Но не выращивать микрозелень на продажу, а учить других, как это делать и предоставлять для этого и технику, и все свои знания.

"Наша миссия научить как можно больше людей во всем мире выращивать свежую зелень в городской квартире. Мы говорим про сити-фермерство. Сити-фермер - профессия будущего. Город становится больше, город должен сам себя обеспечивать", - говорит Антон.

© Фото : предоставлено Павлом Паходиным и Антоном Бельтюковым Предприниматели из Кирова Павел Паходин и Антон Бельтюков © Фото : предоставлено Павлом Паходиным и Антоном Бельтюковым Предприниматели из Кирова Павел Паходин и Антон Бельтюков

Умный шкаф-ферму, который сам следит за всеми процессами роста растений, Антон и Павел разработали сами. Когда они начинали свое производство, аналогов в стране не было, и не у кого было учиться. По их словам, на создание коммерческой модели ушло около года. Их основными клиентами стали рестораны и те, кто решил создать свой бизнес по выращиванию микрозелени и поставлять ее в магазины и кафе. Также фермы покупают люди, которые заботятся о качестве своего питания, ведь микрозелень, утверждает Паходин, содержит очень много полезных веществ. Среди клиентов компании вузы и школы с аграрным уклоном. По словам предпринимателей, заказы поступают не только из регионов России, но и из-за рубежа.

"Ферма - это полностью автономный бизнес на выращивании. Вы можете заниматься чем-то другим, зелень вырастет сама. Ферма сама включит свет когда нужно, сама даст питательный раствор. Все процессы контролируются таймерами. Ферма очень удобная в сборке, собирают даже девушки, собирается без использования инструментов", - рассказывает Павел.

По словам предпринимателей, они продают не только один шкаф, а "ферму под ключ" со всем необходимым инструментарием для выращивания зелени: с субстратами, семенами, удобрениями.

© Фото : предоставлено Павлом Паходиным и Антоном Бельтюковым Предприниматели из Кирова Павел Паходин и Антон Бельтюков © Фото : предоставлено Павлом Паходиным и Антоном Бельтюковым Предприниматели из Кирова Павел Паходин и Антон Бельтюков

Обошлись без потерь

В марте, когда были введены ограничительные меры из-за коронавируса, в Кировской области были закрыты кафе и рестораны, и, как следствие, компания "Сеем семена" лишилась части клиентов – шеф-поваров и поставщиков зелени в общепит, мастер-классы по выращиванию микрозелени также оказалось под запретом. Но, к удивлению самих предпринимателей, заказов от этого меньше не стало. За фермами – большими и маленькими – стали больше обращаться жители частного сектора. Чтобы удержаться на плаву и сохранить коллектив, компания развила онлайн-продажи сопутствующего товара – семян, удобрений и прочего, а также стартовых наборов для выращивания.

"Мы проводили очные мастер-классы - в школах, университетах, на выставках и фестивалях. А в связи с пандемией эта история прекратилась, но зато стали проводить обучение онлайн", - рассказывают предприниматели.

По словам Паходина, производство ферм не прекращалось ни на один день, но у фирмы были сложности с поставкой комплектующих.

"У нас порядка 35-40 процентов комплектующих на ферме – иностранные: таймеры, платы для света, вентиляторы, электронные схемы. Заказываем на заводе в Китае Европе . Когда началась пандемия, наши китайские партнеры остановили производство. Спасли запасы, но часть деталей пришлось заменить, что привело к удорожанию себестоимости. Потом курс рубля упал… И снова выросла себестоимость, мы потеряли часть дохода, пришлось ужаться в расходах и планах на развитие", - сообщил Павел.

© Фото : предоставлено Павлом Паходиным и Антоном Бельтюковым Предприниматели из Кирова Павел Паходин и Антон Бельтюков © Фото : предоставлено Павлом Паходиным и Антоном Бельтюковым Предприниматели из Кирова Павел Паходин и Антон Бельтюков

Для сокращения расходов часть персонала фирмы перешла на удаленную работу, часть отправили в оплачиваемый отпуск. Всего в компании работают 15 человек.

Так получилось, что деятельность компании "Сеем семена" не попала в перечень пострадавших от пандемии отраслей, поэтому предприниматели не смогли воспользоваться господдержкой. По словам Антона и Павла, они в целом справились с последствиями кризиса.

"Темпы работы пока еще не такие, как в прошлом году, но уже есть свет в конце тоннеля. Мы не драматизируем ситуацию. В целом, мы не испытали больших сложностей, просто не тратили деньги налево-направо, обошлись без заемных средств", - говорят они.

На новый уровень

Период пандемии, когда произошел спад производства, компания использовала на разработку стратегических планов: Бельтюков и Паходин поставили перед собой задачу увеличить мощности в 10 раз до конца года. Так как "Сеем семена" активно ищет клиентов и за границей, уже сейчас она поставляет свои фермы в 15 стран, компания обзавелась англоязычной версией сайта, обучающие ролики по выращиванию зелени сейчас переводят на английский язык.

"На данный момент мы работаем как ИП, в сентябре планируем оформить ООО. А буквально вчера нам пришло подтверждение от Роспатента о регистрации собственного товарного знака "Сеем семена", - сообщил Паходин.