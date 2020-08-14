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В Греции ограничили работу баров из-за роста числа зараженных COVID-19
Власти Греции ввели новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщил заместитель министра гражданской защиты, отвечающий за антикризисное... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T19:27
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, аттика, греция, афины

В Греции ограничили работу баров из-за роста числа зараженных COVID-19

19:24 14.08.2020 (обновлено: 19:27 14.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей НаумовНочной клуб
Ночной клуб
© РИА Новости / Алексей Наумов
АФИНЫ, 14 авг – РИА Новости. Власти Греции ввели новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщил заместитель министра гражданской защиты, отвечающий за антикризисное управление, Никос Хардалиас.
В столичном регионе Аттика с полуночи до семи утра не будут работать рестораны, бары, ночные клубы, развлекательные центры.
Сейчас там запрещены массовые мероприятия, на которых присутствует более 50 человек. В социальных учреждениях и местах проживания беженцев и мигрантов граждане должны носить маски.
Ранее запрет на работу заведений общепита в ночное время был введен на многих популярных у туристов островах.
В Греции в последние недели резко выросло количество инфицированных COVID-19, сейчас их больше, чем в разгар эпидемии в апреле. Основное число заболевших - среди молодежи, средний возраст инфицированных в августе составил 36 лет.
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