https://ria.ru/20200814/1575793915.html
В Греции ограничили работу баров из-за роста числа зараженных COVID-19
Власти Греции ввели новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщил заместитель министра гражданской защиты, отвечающий за антикризисное... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T19:24
2020-08-14T19:27
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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АФИНЫ, 14 авг – РИА Новости. Власти Греции ввели новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщил заместитель министра гражданской защиты, отвечающий за антикризисное управление, Никос Хардалиас.
В столичном регионе Аттика с полуночи до семи утра не будут работать рестораны, бары, ночные клубы, развлекательные центры.
Сейчас там запрещены массовые мероприятия, на которых присутствует более 50 человек. В социальных учреждениях и местах проживания беженцев и мигрантов граждане должны носить маски.
Ранее запрет на работу заведений общепита в ночное время был введен на многих популярных у туристов островах.
В Греции в последние недели резко выросло количество инфицированных COVID-19, сейчас их больше, чем в разгар эпидемии в апреле. Основное число заболевших - среди молодежи, средний возраст инфицированных в августе составил 36 лет.