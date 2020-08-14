В Греции ограничили работу баров из-за роста числа зараженных COVID-19

АФИНЫ, 14 авг – РИА Новости. Власти Греции ввели новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщил заместитель министра гражданской защиты, отвечающий за антикризисное управление, Никос Хардалиас.

В столичном регионе Аттика с полуночи до семи утра не будут работать рестораны, бары, ночные клубы, развлекательные центры.

Сейчас там запрещены массовые мероприятия, на которых присутствует более 50 человек. В социальных учреждениях и местах проживания беженцев и мигрантов граждане должны носить маски.

Ранее запрет на работу заведений общепита в ночное время был введен на многих популярных у туристов островах.