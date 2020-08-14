Пермский депутат задекларировал 350 миллионов рублей и восемь участков

ПЕРМЬ, 14 авг - РИА Новости. Самый высокий доход за 2019 год среди депутатов городской думы Самый высокий доход за 2019 год среди депутатов городской думы Перми задекларировал Владимир Плотников , он заработал более 350 миллионов рублей, также у него в собственности восемь участков и два дома, следует из данных на сайте местного представительного органа.

Плотников имеет в собственности восемь земельных участков, площадь самого крупного из них — 10 тысяч квадратных метров, два дома по 520 и 418 "квадратов", а также половину квартиры площадью 118,5 квадратных метров в Испании (1/2 доли). Кроме этого, депутат владеет автомобилями Mercedes-Benz S63, Rolls-Royce Ghost и прицепом. Его доход в 2019 году составил 353,9 миллиона рублей.

Супруга политика заработала в прошлом году 589 тысяч рублей. В ее автопарке несколько элитных автомобилей — Porsche Cayenne, Porsche Cayenne S и Bentley Continental Flying Spur. В собственности женщины числятся семь участков площадью от 736 до 7,5 тысячи квадратных метров, два дома площадью 737,9 и 845,3 "квадрата", две квартиры площадью 41,1 и 147,8" квадрата" и вторая половина квартиры в Испании.