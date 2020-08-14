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Пермский депутат задекларировал 350 миллионов рублей и восемь участков
Самый высокий доход за 2019 год среди депутатов городской думы Перми задекларировал Владимир Плотников, он заработал более 350 миллионов рублей, также у него в... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:55
владимир плотников
пермь
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владимир плотников, пермь

Пермский депутат задекларировал 350 миллионов рублей и восемь участков

16:46 14.08.2020 (обновлено: 16:55 14.08.2020)
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© Фото : Пермская городская ДумаДепутат Пермской городской думы Плотников Владимир Иванович
Депутат Пермской городской думы Плотников Владимир Иванович
© Фото : Пермская городская Дума
Депутат Пермской городской думы Плотников Владимир Иванович. Архивное фото
ПЕРМЬ, 14 авг - РИА Новости. Самый высокий доход за 2019 год среди депутатов городской думы Перми задекларировал Владимир Плотников, он заработал более 350 миллионов рублей, также у него в собственности восемь участков и два дома, следует из данных на сайте местного представительного органа.
Плотников имеет в собственности восемь земельных участков, площадь самого крупного из них — 10 тысяч квадратных метров, два дома по 520 и 418 "квадратов", а также половину квартиры площадью 118,5 квадратных метров в Испании (1/2 доли). Кроме этого, депутат владеет автомобилями Mercedes-Benz S63, Rolls-Royce Ghost и прицепом. Его доход в 2019 году составил 353,9 миллиона рублей.
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Супруга политика заработала в прошлом году 589 тысяч рублей. В ее автопарке несколько элитных автомобилей — Porsche Cayenne, Porsche Cayenne S и Bentley Continental Flying Spur. В собственности женщины числятся семь участков площадью от 736 до 7,5 тысячи квадратных метров, два дома площадью 737,9 и 845,3 "квадрата", две квартиры площадью 41,1 и 147,8" квадрата" и вторая половина квартиры в Испании.
По итогам 2018 года Плотников также был самым состоятельным депутатов Перми, помимо недвижимости и автомобилей он задекларировал доход 151,5 миллиона рублей.
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Владимир ПлотниковПермь
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