Певица Наталья Подольская сообщила о беременности

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Певица Наталья Подольская сообщила в инстаграме о беременности. Совсем скоро супруга музыканта Владимира Преснякова — младшего станет мамой во второй раз.

"Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много", — написала Подольская.

Остальные пользователи тоже написали в комментариях о том, что рады за пару и пожелали маме и будущему малышу здоровья и счастья.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков — младший поженились в 2010-м году. В июне 2015-го года у них родился сын Артемий. Для певицы мальчик стал первенцем, а у ее супруга уже был сын Никита (1991 года рождения), который родился в браке с Кристиной Орбакайте.