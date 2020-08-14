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Певица Наталья Подольская сообщила о беременности
Певица Наталья Подольская сообщила в инстаграме о беременности. Совсем скоро супруга музыканта Владимира Преснякова — младшего станет мамой во второй раз. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:47
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353
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152393/58/1523935881_0:0:1365:769_1400x0_80_0_0_0f4e0e4fce8fb44533fd9c4016c1bbdd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, владимир пресняков, звезды, наталья подольская, анна семенович, кристина орбакайте

Певица Наталья Подольская сообщила о беременности

16:47 14.08.2020
27929
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПевец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская на церемонии вручения VIII русской музыкальной премии телеканала "RU.TV" в зале "Крокус Сити Холл" в Москве
Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская на церемонии вручения VIII русской музыкальной премии телеканала RU.TV в зале Крокус Сити Холл в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Певица Наталья Подольская сообщила в инстаграме о беременности. Совсем скоро супруга музыканта Владимира Преснякова — младшего станет мамой во второй раз.
"Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много", — написала Подольская.
На снимке исполнительница хита "Поздно" позирует в ярком купальнике, поддерживая рукой округлившийся живот.
"Это точно", — согласилась экс-участница группы "Блестящие" Анна Семенович
"Поздравляю, моя хорошая!" — прокомментировала певица и бывшая "Блестящая" Юлия Ковальчук.
"Ура! Счастье", — присоединился к поздравлениям Артур Пирожков.
Остальные пользователи тоже написали в комментариях о том, что рады за пару и пожелали маме и будущему малышу здоровья и счастья.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков — младший поженились в 2010-м году. В июне 2015-го года у них родился сын Артемий. Для певицы мальчик стал первенцем, а у ее супруга уже был сын Никита (1991 года рождения), который родился в браке с Кристиной Орбакайте.
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КультураНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостиВладимир ПресняковзвездыНаталья ПодольскаяАнна СеменовичКристина Орбакайте
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