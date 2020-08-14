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Представитель Минобороны Белоруссии встретился с иностранными атташе
Начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии, генерал-майор Олег Воинов встретился с иностранными военными атташе,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:31
2020-08-14T16:35
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Алексей Алекс
Докладывают уже. Как быстро прогнулись..
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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министерство обороны белоруссии, белоруссия, безопасность, в мире
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии, генерал-майор Олег Воинов встретился с иностранными военными атташе, говорится в сообщении ведомства.
"Генерал-майор Олег Воинов проинформировал представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных при министерстве обороны Белоруссии
, о реальной обстановке, складывающейся в стране в настоящее время, месте и роли вооруженных сил в происходящих событиях", - сообщило минобороны.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, около 6 тысяч человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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