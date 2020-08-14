Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575793455.html
Представитель Минобороны Белоруссии встретился с иностранными атташе
Начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии, генерал-майор Олег Воинов встретился с иностранными военными атташе,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:35
протесты в белоруссии
министерство обороны белоруссии
белоруссия
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155155/90/1551559083_0:0:3141:1767_1400x0_80_0_0_9a35771a8627a44829c304d44ef67418.jpg
https://ria.ru/20200814/1575744778.html
https://ria.ru/20200814/1575759363.html
Докладывают уже. Как быстро прогнулись..
10
4
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155155/90/1551559083_0:0:3141:1767_1400x0_80_0_0_9a35771a8627a44829c304d44ef67418.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155155/90/1551559083_155:0:2884:2047_1400x0_80_0_0_3a044b6e455359b725a036805673430f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155155/90/1551559083_496:0:2543:2047_1400x0_80_0_0_8eaab0b89fb89d56d0188e64dfc5b6f2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны белоруссии, белоруссия, безопасность, в мире

Представитель Минобороны Белоруссии встретился с иностранными атташе

16:31 14.08.2020 (обновлено: 16:35 14.08.2020)
2476
© Sputnik / Перейти в фотобанкМинск
Минск
© Sputnik
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии, генерал-майор Олег Воинов встретился с иностранными военными атташе, говорится в сообщении ведомства.
"Генерал-майор Олег Воинов проинформировал представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных при министерстве обороны Белоруссии, о реальной обстановке, складывающейся в стране в настоящее время, месте и роли вооруженных сил в происходящих событиях", - сообщило минобороны.
Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
Вчера, 08:00
Наказать Белоруссию: Прибалтика и Польша бегут впереди паровоза
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, около 6 тысяч человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
Вчера, 08:00
Вмешивался ли кто-то в белорусские выборы
9722439
Обсудить 4
Протесты в БелоруссииМинистерство обороны БелоруссииБелоруссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Докладывают уже. Как быстро прогнулись..
14 августа, 16:34
Алексей Алекс
800002
Рекомендуем
Сотрудники Минского тракторного завода собрались возле завода во время акции протеста против результатов президентских выборов
Рабочие Минского тракторного завода направились к Дому правительства
Представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова на мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
МИД Литвы прокомментировал итоги выборов в Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
"Брак не продлится долго!" Пригожин рассказал об ультиматуме Валерии
Сотрудники Минского тракторного завода собрались возле завода во время акции протеста против результатов президентских выборов
Рабочие Минского тракторного завода потребовали отставки Лукашенко
Народ у Дома правительства в Минске
Лукашенко отреагировал на акции протеста
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
В Минске проходит массовое шествие педагогов
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Белоруссия передала РФ 32 задержанных россиянина
Здание Минского тракторного завода
Премьер Белоруссии прибыл на тракторный завод, где протестуют работники
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин
Путин предложил провести онлайн-встречу глав стран — членов Совбеза ООН
Белорусские медики проводят мирную акцию протеста в Минске с требованием остановить насилие.
Минздрав Белоруссии рассказал о задержанных на акциях протеста медиках
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
ЦИК Белоруссии объявил о победе Лукашенко на выборах президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Лукашенко не смягчил позицию в отношении протестующих, заявил эксперт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
04:10В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
04:04Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
03:59Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
03:45Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
03:26Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
03:24Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану
03:20Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
03:17Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
03:11Эксперты рассказали, как не лишиться денег из-за "подарочных бонусов"
03:11Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
03:09Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили
03:04В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи
02:18Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
02:17Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни
02:05Сахар в детском питании признали опасным для взрослых
02:03Елена Малышева застряла в США
01:53Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
01:35Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
01:32США одобрили продажи F-16 на $62 миллиарда
Лента новостейМолния