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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575793253.html
Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку
Один из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:40
светлана тихановская
виктор бабарико
литва
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, виктор бабарико, литва, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку

16:29 14.08.2020 (обновлено: 16:40 14.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредставитель предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова на мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова на мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Один из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила, что действующий белорусский лидер Александр Лукашенко должен подать в отставку.
Колесникова также является соратницей экс-кандидата Светланы Тихановской.
"Мы, штаб Виктора Бабарико, официально заявляем: Бывший президент должен подать в отставку", - заявила она в обращении, опубликованном в Youtube.
Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте Тихановская с 10,12%. При этом в штабе Тихановской заявляли, что не признают результаты ЦИК.
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После выборов стало известно, что Тихановская выехала из Белоруссии в Литву. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковальковаа, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, около 6 тысяч человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
Вчера, 08:00
Вмешивался ли кто-то в белорусские выборы
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