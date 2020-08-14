Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте Тихановская с 10,12%. При этом в штабе Тихановской заявляли, что не признают результаты ЦИК.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, около 6 тысяч человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.