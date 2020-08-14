https://ria.ru/20200814/1575793253.html
Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку
Один из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:29
2020-08-14T16:40
светлана тихановская
виктор бабарико
литва
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575730845_0:263:3040:1973_1400x0_80_0_0_1f742103a1d543a7a4595c49de11568f.jpg
https://ria.ru/20200814/1575790220.html
https://ria.ru/20200814/1575759363.html
7
литва
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575730845_0:263:3040:1973_1400x0_80_0_0_1f742103a1d543a7a4595c49de11568f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575730845_89:0:2820:2048_1400x0_80_0_0_c0420c1cb0b34590fbe0cc5ef895e328.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575730845_840:0:2888:2048_1400x0_80_0_0_0145951642136224e8681df49d54a0db.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, виктор бабарико, литва, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 14 авг - РИА Новости.
Один из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии
и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико
Мария Колесникова заявила, что действующий белорусский лидер Александр Лукашенко
должен подать в отставку.
Колесникова также является соратницей экс-кандидата Светланы Тихановской
.
"Мы, штаб Виктора Бабарико, официально заявляем: Бывший президент должен подать в отставку", - заявила она в обращении, опубликованном в Youtube.
Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте Тихановская с 10,12%. При этом в штабе Тихановской заявляли, что не признают результаты ЦИК.
После выборов стало известно, что Тихановская выехала из Белоруссии в Литву
. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковальковаа, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, около 6 тысяч человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>