Новый клип Little Big набрал свыше полумиллиона просмотров за пять часов

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Новый клип группы Little Big "Tacos" набрал за пять часов с момента опубликования более полумиллиона просмотров, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.

Музыкальное видео на песню "Tacos", в котором участники группы рассказывают о любви к еде, было опубликовано на официальном канале группы 14 августа и набрало более полумиллиона просмотров за пять часов. Клип занимает первое место на вкладке "В тренде" в российском YouTube.