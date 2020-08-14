https://ria.ru/20200814/1575793138.html
Новый клип Little Big набрал свыше полумиллиона просмотров за пять часов
Новый клип группы Little Big "Tacos" набрал за пять часов с момента опубликования более полумиллиона просмотров, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:26
2020-08-14T16:28
культура
little big
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
little big, музыка, новости культуры, шоу-бизнес
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Новый клип группы Little Big "Tacos" набрал за пять часов с момента опубликования более полумиллиона просмотров, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Музыкальное видео на песню "Tacos", в котором участники группы рассказывают о любви к еде, было опубликовано на официальном канале группы 14 августа и набрало более полумиллиона просмотров за пять часов. Клип занимает первое место на вкладке "В тренде" в российском YouTube.
Little Big – русская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который был отменен из-за коронавируса.