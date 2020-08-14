https://ria.ru/20200814/1575793057.html
Стюардесса рассказала о самых мерзких поступках пассажиров
Бортпроводница рассказала о самых частых проблемах, которые создают туристы во время полета. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:25
2020-08-14T18:15
туризм
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новости - туризм
общество
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https://ria.ru/20200312/1568447363.html
https://ria.ru/20200730/1575171770.html
nakιs Kamakιs
« с религиозными мужчинами-фанатиками, которые отказывались брать еду и напитки из рук женщины.»... Почему сразу фанатиками, если религия такая? Кто-то коров или свиней не ест, он тоже фанатик? Кто-то оружие в руках держать не может, наверное вообще извращенец?
53
nakιs Kamakιs
А про стюардесс я и не говорю. Во всем мире стюардесса ассоциируется с женщиной легкого поведения.
44
16
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, пассажиры, новости - туризм, общество