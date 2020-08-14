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Стюардесса рассказала о самых мерзких поступках пассажиров
Бортпроводница рассказала о самых частых проблемах, которые создают туристы во время полета. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:15
туризм
пассажиры
новости - туризм
общество
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« с религиозными мужчинами-фанатиками, которые отказывались брать еду и напитки из рук женщины.»... Почему сразу фанатиками, если религия такая? Кто-то коров или свиней не ест, он тоже фанатик? Кто-то оружие в руках держать не может, наверное вообще извращенец?
53
А про стюардесс я и не говорю. Во всем мире стюардесса ассоциируется с женщиной легкого поведения.
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16
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155182/79/1551827946_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_2fa4eebb3a40bb21d73bc56ee71a3245.jpg
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РИА Новости
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60
туризм, пассажиры, новости - туризм, общество

Стюардесса рассказала о самых мерзких поступках пассажиров

16:25 14.08.2020 (обновлено: 18:15 14.08.2020)
7764
© Depositphotos / surachetshДевушка делает селфи на борту самолета
Девушка делает селфи на борту самолета
© Depositphotos / surachetsh
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Бортпроводница рассказала о самых частых проблемах, которые создают туристы во время полета.
По ее словам, два самых главных "греха" пассажиров — курение в туалетах и воровство.

"Украсть пытаются всегда и везде! Не смотрите на милое лицо молодой мамы или старушку, убеленную сединами. После каждого полета не хватает пледов. Тащат и ремни", — сказала она в интервью "Аргументам и фактам".

Кроме того, после полета некоторые люди оставляют много мусора.
Стюардесса в салоне самолета
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"После некоторых рейсов я бы отправляла самолет на генеральную уборку. Запах стоит ужасный, да еще и фантики везде, салфетки, бумажки, грязная посуда", — пожаловалась стюардесса.

Она также отметила, что несколько раз сталкивалась с религиозными мужчинами-фанатиками, которые отказывались брать еду и напитки из рук женщины.
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58521634911
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ТуризмпассажирыНовости - ТуризмОбщество
Популярные комментарии
« с религиозными мужчинами-фанатиками, которые отказывались брать еду и напитки из рук женщины.»... Почему сразу фанатиками, если религия такая? Кто-то коров или свиней не ест, он тоже фанатик? Кто-то оружие в руках держать не может, наверное вообще извращенец?
14 августа, 16:40
nakιs Kamakιs
10110041
А про стюардесс я и не говорю. Во всем мире стюардесса ассоциируется с женщиной легкого поведения.
14 августа, 16:51
nakιs Kamakιs
2010239
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