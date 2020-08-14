Вторая волна коронавируса в России и мире — будет ли и когда начнется?

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Вторая волна пандемии COVID-19 ожидается во всем мире. Будет ли вторая волна коронавируса в России осенью 2020, прогнозы экспертов, когда может начаться, а также чем она опасна — в материале РИА Новости.

Будет ли вторая волна коронавируса

Вторая волна коронавируса в мире ожидается осенью и зимой 2020 года. Особенно жестких карантинных мер не будет. На сегодняшний день число заразившихся перевалило за 20 миллионов. Далеко не всем странам удается сдерживать вирус — тяжелее всего приходится Бразилии и Индии. Пока в одних регионах заболеваемость идет на спад, в других фиксируют повторные вспышки.

В большинстве стран уровень заболеваемости так и не снизился до нуля, однако считать увеличение числа заболевших с 200 до 400 второй волной нельзя — такое мнение в комментарии РИА Новости высказал доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

Вторая волна коронавируса в мире

В России

В России вторая волна эпидемии начнется в октябре 2020, полагает Альтштейн. "В частности в Москве осенью уровень заболеваемости снова может подняться до нескольких тысяч заболевших в день. Сложно сказать, как станут вести себя власти в части введения ограничительных мер. Наверняка они будут, но уже не такие жесткие. В любом случае наша медицина уже готова к тому, чтобы справиться с новым наплывом. В регионах вирус будет действовать менее интенсивно и только в определенных населенных пунктах", — говорит вирусолог.

Мэр Москвы Сергей Собянин в комментарии журналистам заявил, что в столице не идет речи о возможности второй волны. Он отметил, что рост в ряде российских городов связан с тем, что там еще не пошла на спад первая волна.

Что касается регионов, в тройку по числу прироста заболевших в сутки сейчас входят Свердловская и Нижегородская области, а также Ставропольский край.

В Европе

Послабления в Европе спровоцировали новую вспышку инфекции. В Дании рост заболеваемости отмечен в 67 из 98 муниципалитетов. В Испании количество госпитализаций пациентов с коронавирусом с начала июля увеличилось в среднем по стране в пять раз. Ко второй волне готовятся в Германии: на прошлой неделе статистика ухудшилась впервые с середины июля. Теперь всех прибывающих в страну обяжут сдавать тесты. Исследователи из Лондона считают, что в Великобритании вторая волна пройдет зимой и может быть в два раза мощнее первой, если власти осенью откроют школы и не внедрят более эффективную систему тестирования и мониторинга.

В Китае

В Китае гораздо спокойнее: счет заразившимся в день идет на десятки. Держать ситуацию под контролем удается благодаря строгой дисциплине. Китайцы первыми столкнулись с коронавирусной инфекцией в конце прошлого года. К весне удалось стабилизировать обстановку. Но не обошлось без новой угрозы: в провинции, граничащей с Приморским краем, зафиксировали повторную вспышку. Речь идет о городе Цзилинь, где ввели жесткий карантин: закрыли спортзалы, торговые центры, бани, общепит, учебные заведения.

В США

В США пока все очень нестабильно. Самые кризисные штаты — Калифорния, Флорида, Техас, Нью-Йорк и Джорджия. На них приходится 40 процентов инфицированных. К примеру, во Флориде самый высокий показатель прироста заболевших за сутки в августе составил больше 9 тысяч. И пока это "буйствует" первая волна. По данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения ковидом в США превысило 5,2 миллиона, скончались свыше 166 тысяч человек. В некоторых регионах начинают вводить жесткие меры, чтобы избежать второй волны — так, на Гавайских островах за время пандемии зарегистрировано 3600 случаев заболевания коронавирусом, из них 231 — в прошлые выходные. По этой причине губернатор штата восстановил обязательный карантин для путешествующих между островами.

Прогнозы экспертов

Высока вероятность, что большинство населения в мире переболеет ковидом, считает Альтштейн. "У людей появятся антитела, вакцина этому также поспособствует", — добавляет он. В свою очередь профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов считает, что COVID-19 "с вероятностью в 90 процентов" станет сезонным заболеванием. "В масштабах эволюции вируса восемь месяцев — всего лишь мгновение. Он будет эволюционировать десятилетиями и столетиями. Со временем вирус просто станет менее болезнетворным и ослабеет". Однако, по его словам, масочный режим людям придется соблюдать еще примерно два года.

Чем опасна вторая волна коронавируса