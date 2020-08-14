Вторая волна коронавируса в России и мире — будет ли и когда начнется?

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Вторая волна пандемии COVID-19 ожидается во всем мире. Будет ли вторая волна коронавируса в России осенью 2020, прогнозы экспертов, когда может начаться, а также чем она опасна — в материале РИА Новости.
Будет ли вторая волна коронавируса
Вторая волна коронавируса в мире ожидается осенью и зимой 2020 года. Особенно жестких карантинных мер не будет. На сегодняшний день число заразившихся перевалило за 20 миллионов. Далеко не всем странам удается сдерживать вирус — тяжелее всего приходится Бразилии и Индии. Пока в одних регионах заболеваемость идет на спад, в других фиксируют повторные вспышки.
В большинстве стран уровень заболеваемости так и не снизился до нуля, однако считать увеличение числа заболевших с 200 до 400 второй волной нельзя — такое мнение в комментарии РИА Новости высказал доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Вторая волна коронавируса в мире
В России
В России вторая волна эпидемии начнется в октябре 2020, полагает Альтштейн. "В частности в Москве осенью уровень заболеваемости снова может подняться до нескольких тысяч заболевших в день. Сложно сказать, как станут вести себя власти в части введения ограничительных мер. Наверняка они будут, но уже не такие жесткие. В любом случае наша медицина уже готова к тому, чтобы справиться с новым наплывом. В регионах вирус будет действовать менее интенсивно и только в определенных населенных пунктах", — говорит вирусолог.
Мэр Москвы Сергей Собянин в комментарии журналистам заявил, что в столице не идет речи о возможности второй волны. Он отметил, что рост в ряде российских городов связан с тем, что там еще не пошла на спад первая волна.
Что касается регионов, в тройку по числу прироста заболевших в сутки сейчас входят Свердловская и Нижегородская области, а также Ставропольский край.
В Европе
Послабления в Европе спровоцировали новую вспышку инфекции. В Дании рост заболеваемости отмечен в 67 из 98 муниципалитетов. В Испании количество госпитализаций пациентов с коронавирусом с начала июля увеличилось в среднем по стране в пять раз. Ко второй волне готовятся в Германии: на прошлой неделе статистика ухудшилась впервые с середины июля. Теперь всех прибывающих в страну обяжут сдавать тесты. Исследователи из Лондона считают, что в Великобритании вторая волна пройдет зимой и может быть в два раза мощнее первой, если власти осенью откроют школы и не внедрят более эффективную систему тестирования и мониторинга.
В Китае
В Китае гораздо спокойнее: счет заразившимся в день идет на десятки. Держать ситуацию под контролем удается благодаря строгой дисциплине. Китайцы первыми столкнулись с коронавирусной инфекцией в конце прошлого года. К весне удалось стабилизировать обстановку. Но не обошлось без новой угрозы: в провинции, граничащей с Приморским краем, зафиксировали повторную вспышку. Речь идет о городе Цзилинь, где ввели жесткий карантин: закрыли спортзалы, торговые центры, бани, общепит, учебные заведения.
В США
В США пока все очень нестабильно. Самые кризисные штаты — Калифорния, Флорида, Техас, Нью-Йорк и Джорджия. На них приходится 40 процентов инфицированных. К примеру, во Флориде самый высокий показатель прироста заболевших за сутки в августе составил больше 9 тысяч. И пока это "буйствует" первая волна. По данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения ковидом в США превысило 5,2 миллиона, скончались свыше 166 тысяч человек. В некоторых регионах начинают вводить жесткие меры, чтобы избежать второй волны — так, на Гавайских островах за время пандемии зарегистрировано 3600 случаев заболевания коронавирусом, из них 231 — в прошлые выходные. По этой причине губернатор штата восстановил обязательный карантин для путешествующих между островами.
Прогнозы экспертов
Высока вероятность, что большинство населения в мире переболеет ковидом, считает Альтштейн. "У людей появятся антитела, вакцина этому также поспособствует", — добавляет он. В свою очередь профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов считает, что COVID-19 "с вероятностью в 90 процентов" станет сезонным заболеванием. "В масштабах эволюции вируса восемь месяцев — всего лишь мгновение. Он будет эволюционировать десятилетиями и столетиями. Со временем вирус просто станет менее болезнетворным и ослабеет". Однако, по его словам, масочный режим людям придется соблюдать еще примерно два года.
Чем опасна вторая волна коронавируса
Эксперты сошлись во мнении, что вторая волна коронавируса не будет такой агрессивной, как первая. "Если люди будут соблюдать главные противоэпидемические меры — часто мыть руки, носить маски — возможно, нам вообще удастся избежать второй волны, — полагает Сергей Нетесов. — К тому же мы таким образом защитимся и от других сезонных респираторных заболеваний". Профессор обращает внимание: надвигается осень — произойдет естественное уменьшение ультрафиолета от солнца, это значит, что вирусы гораздо дольше будут жить на различных поверхностях и в аэрозолях. Он призывает всех быть бдительными и не игнорировать рекомендации медиков и властей.