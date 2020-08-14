Вирусолог рассказал, сколько лет продлится масочный режим

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Носить защитные маски людям придется еще около двух лет, заявил РИА Новости профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

По его словам, COVID-19 "с вероятностью в 90 процентов" спустя некоторое время станет сезонным заболеванием. "В масштабах эволюции вируса восемь месяцев — всего лишь мгновение. Он будет эволюционировать десятилетиями и столетиями. Со временем он просто станет менее болезнетворным и ослабеет", — считает профессор.

Нетесов добавил: если люди будут часто мыть руки, носить маски, удастся не только избежать второй волны коронавирусной инфекции, но и защититься от других сезонных респираторных заболеваний. "Надвигается осень — будет естественное уменьшение ультрафиолета от солнца, это значит, что вирусы гораздо дольше будут жить на различных поверхностях и в аэрозолях", — предупредил ученый.