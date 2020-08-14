https://ria.ru/20200814/1575791666.html
Вирусолог рассказал, сколько лет продлится масочный режим
Носить защитные маски людям придется еще около двух лет, заявил РИА Новости профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:00
2020-08-14T17:02
медицинские маски
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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Максим Буланов
Мы уже забыли в Китае что такое маска!!! Пиара товарищу не хватает!!! Или доля в промышленности масочной!!
15
Kalita Неизвестный
Сдурели совсем. Не будем носить.
15
10
москва
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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медицинские маски, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Носить защитные маски людям придется еще около двух лет, заявил РИА Новости профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.
По его словам, COVID-19 "с вероятностью в 90 процентов" спустя некоторое время станет сезонным заболеванием. "В масштабах эволюции вируса восемь месяцев — всего лишь мгновение. Он будет эволюционировать десятилетиями и столетиями. Со временем он просто станет менее болезнетворным и ослабеет", — считает профессор.
Нетесов добавил: если люди будут часто мыть руки, носить маски, удастся не только избежать второй волны коронавирусной инфекции, но и защититься от других сезонных респираторных заболеваний. "Надвигается осень — будет естественное уменьшение ультрафиолета от солнца, это значит, что вирусы гораздо дольше будут жить на различных поверхностях и в аэрозолях", — предупредил ученый.
Весной с началом пандемии в российских регионах в целях противоэпидемических мероприятий вводили обязательный масочный режим на улицах. В Москве, например, ограничения частично сняли 13 июля. Власти рекомендуют в целях безопасности использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах и других общественных местах.