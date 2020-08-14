"Белые лебеди" преодолели более восьми тысяч километров в ходе учений

Маршрут проходил над Северным Ледовитым океаном, Восточно-Сибирским и Карским морями в пределах российских границ.

Экипажи Ту-160 попутно выполнили дозаправку в воздухе, "а также пуски ракет по наземным целям на полигоне в Республике Коми".