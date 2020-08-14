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"Белые лебеди" преодолели более восьми тысяч километров в ходе учений
Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 в ходе учений выполнили перелет на 8 тысяч километров и отработали пуски ракет по наземным целям, сообщает в... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:59
чукотский автономный округ
сергей кобылаш
ту-160
саратовская область
армия
безопасность
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чукотский автономный округ
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РИА Новости
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353
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чукотский автономный округ, сергей кобылаш, ту-160, саратовская область, армия, безопасность

"Белые лебеди" преодолели более восьми тысяч километров в ходе учений

15:59 14.08.2020
262
© Фотохост-агентство / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
© Фотохост-агентство / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 в ходе учений выполнили перелет на 8 тысяч километров и отработали пуски ракет по наземным целям, сообщает в пятницу Минобороны России.
"Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе летно-тактического учения Дальней авиации выполнили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тысяч километров", - говорится в релизе.
Маршрут проходил над Северным Ледовитым океаном, Восточно-Сибирским и Карским морями в пределах российских границ.
Экипажи Ту-160 попутно выполнили дозаправку в воздухе, "а также пуски ракет по наземным целям на полигоне в Республике Коми".
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Кроме того, в ходе учений боевое применение ракет отработали экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС и Ту-22М3, вылетевших с аэродромов в Саратовской и Калужской областях.
Учения с самолетами Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 и Ил-78 проходят под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
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Чукотский автономный округСергей КобылашТу-160Саратовская областьАрмияБезопасность
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