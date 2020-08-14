https://ria.ru/20200814/1575791513.html
"Белые лебеди" преодолели более восьми тысяч километров в ходе учений
Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 в ходе учений выполнили перелет на 8 тысяч километров и отработали пуски ракет по наземным целям, сообщает в... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:59
2020-08-14T15:59
чукотский автономный округ
сергей кобылаш
ту-160
саратовская область
армия
безопасность
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https://ria.ru/20200814/1575789078.html
чукотский автономный округ
саратовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573646130_0:160:3270:1999_1400x0_80_0_0_1b4ed8de98c64885f34aba0d1162d251.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотский автономный округ, сергей кобылаш, ту-160, саратовская область, армия, безопасность