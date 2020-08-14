В Ростовской области к 1 сентября откроется новая рекреационная зона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг – РИА Новости. Обустройство двух новых парков в казачьей станице Старочеркасская Обустройство двух новых парков в казачьей станице Старочеркасская Ростовской области завершится к 1 сентября текущего года, сообщает правительство региона.

Разбивка парков "Донской" и "Ефремовский" на площади 4 и 6 гектаров началась весной прошлого года на окраине казачьей станицы. По проекту, парки будут соединены между собой обустроенной открытой концертной площадкой на 5 тысяч зрителей.

На сегодняшний день парк "Ефремовский" уже готов, работы в "Донском" близятся к завершению: там уложены плиткой дорожки, установлено освещение, малые архитектурные формы, оборудованы детская и спортивная площадки. Особенностью парка стала специальная площадка для джигитовки с вольером для лошадей и импровизированными зрительскими трибунами.

По данным областного правительства, главным украшением "Донского" должны были стать высаженные в нем 700 деревьев и более тысячи кустарников, однако значительная часть растений плохо принялась. Губернатор Ростовской области Василий Голубев , посетивший станицу в пятницу, распорядился наказать виновных за некачественную высадку растений и обновить зеленые насаждения.

"Подрядчик заверил губернатора, что все недочеты будут устранены в ближайшее время, и к сентябрю объект будет сдан", - говорится в сообщении.