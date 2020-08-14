https://ria.ru/20200814/1575791339.html
В Ростовской области к 1 сентября откроется новая рекреационная зона
Обустройство двух новых парков в казачьей станице Старочеркасская Ростовской области завершится к 1 сентября текущего года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:00
2020-08-14T16:00
ростовская область
василий голубев
ростовская область
ростов-на-дону
общество
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ростовская область
ростов-на-дону
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий голубев, ростовская область, ростов-на-дону, общество
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг – РИА Новости.
Обустройство двух новых парков в казачьей станице Старочеркасская Ростовской области
завершится к 1 сентября текущего года, сообщает правительство региона.
Разбивка парков "Донской" и "Ефремовский" на площади 4 и 6 гектаров началась весной прошлого года на окраине казачьей станицы. По проекту, парки будут соединены между собой обустроенной открытой концертной площадкой на 5 тысяч зрителей.
На сегодняшний день парк "Ефремовский" уже готов, работы в "Донском" близятся к завершению: там уложены плиткой дорожки, установлено освещение, малые архитектурные формы, оборудованы детская и спортивная площадки. Особенностью парка стала специальная площадка для джигитовки с вольером для лошадей и импровизированными зрительскими трибунами.
По данным областного правительства, главным украшением "Донского" должны были стать высаженные в нем 700 деревьев и более тысячи кустарников, однако значительная часть растений плохо принялась. Губернатор Ростовской области Василий Голубев
, посетивший станицу в пятницу, распорядился наказать виновных за некачественную высадку растений и обновить зеленые насаждения.
"Подрядчик заверил губернатора, что все недочеты будут устранены в ближайшее время, и к сентябрю объект будет сдан", - говорится в сообщении.
"Казачья станица – одна из самых известных столиц Всевеликого войска Донского. А в этом году мы отмечаем 450-летие служения казаков Российскому государству. Полувековой юбилей отмечает и Старочеркасский музей. Новый благоустроенный уголок казачьей станицы - достойный подарок к этим датам всем жителям и гостям Дона", - приводятся в сообщении слова Голубева.