Стало известно, кому нельзя есть мед

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Врач-диетолог, эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова рассказала в эфире телеканала " Врач-диетолог, эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова рассказала в эфире телеканала " Москва 24 ", как и в каких количествах можно есть мед, а также кому он строго противопоказан.

Медик отметила, что в меде много углеводов, а по биохимическому индексу он равен сахару.

"Мы стараемся в современном мире ограничивать добавление сахара в свой рацион. Поэтому его нужно употреблять очень осторожно", — пояснила она.

Русакова добавила, что можно съесть одну-две ложки этого продукта в первой половине дня, чтобы успеть потратить полученные углеводы. По ее словам, мед не настолько богат полезными веществами, чтобы его есть в неограниченных количествах.

"Чтобы получить максимум от этих полезных веществ, которые находятся там в мизерном количестве, надо съесть очень много меда", — объяснила диетолог.

Это, в свою очередь, вызовет переизбыток простых углеводов, что может привести к развитию сахарного диабета и ожирению.

Врач предостерегла диабетиков от употребления меда — им он категорически противопоказан из-за риска скачков уровня глюкозы в крови.

Русакова посоветовала покупать мед в магазинах, так как там он сертифицирован и проверен на наличие вредных веществ.

"Непроверенная продукция с частных пасек не может быть гарантией качества. Неизвестно, где пчелы его собирали, где он хранился, как транспортировался", — предупредила она.