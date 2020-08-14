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Стало известно, кому нельзя есть мед
Врач-диетолог, эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова рассказала в эфире телеканала "Москва 24", как и в каких количествах... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:45
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
здоровье - общество, общество

Стало известно, кому нельзя есть мед

15:52 14.08.2020 (обновлено: 16:45 14.08.2020)
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© Depositphotos / Venge.mail.uaМед в банке
Мед в банке
© Depositphotos / Venge.mail.ua
Мед в банке. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Врач-диетолог, эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова рассказала в эфире телеканала "Москва 24", как и в каких количествах можно есть мед, а также кому он строго противопоказан.
Медик отметила, что в меде много углеводов, а по биохимическому индексу он равен сахару.
"Мы стараемся в современном мире ограничивать добавление сахара в свой рацион. Поэтому его нужно употреблять очень осторожно", — пояснила она.
Русакова добавила, что можно съесть одну-две ложки этого продукта в первой половине дня, чтобы успеть потратить полученные углеводы. По ее словам, мед не настолько богат полезными веществами, чтобы его есть в неограниченных количествах.
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"Чтобы получить максимум от этих полезных веществ, которые находятся там в мизерном количестве, надо съесть очень много меда", — объяснила диетолог.
Это, в свою очередь, вызовет переизбыток простых углеводов, что может привести к развитию сахарного диабета и ожирению.
Врач предостерегла диабетиков от употребления меда — им он категорически противопоказан из-за риска скачков уровня глюкозы в крови.
Русакова посоветовала покупать мед в магазинах, так как там он сертифицирован и проверен на наличие вредных веществ.
"Непроверенная продукция с частных пасек не может быть гарантией качества. Неизвестно, где пчелы его собирали, где он хранился, как транспортировался", — предупредила она.
Диетолог порекомендовала комбинировать мед с молочными продуктами — творогом, сырниками и запеканками. Так можно нейтрализовать быстрые углеводы, чтобы не нарушить выработку инсулина и не допустить резких скачков глюкозы.
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40101665116
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