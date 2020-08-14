Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20200814/1575791120.html
В Тюменской области поддержат работников под риском увольнения
Правительство Тюменской области приняло постановление, определяющее порядок организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:51
тюменская область
тюменская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149611/62/1496116244_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_ef58541111a71cc3ced0a4110e9360a4.jpg
https://ria.ru/20200811/1575620228.html
тюменская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149611/62/1496116244_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_ef58541111a71cc3ced0a4110e9360a4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149611/62/1496116244_127:0:911:588_1400x0_80_0_0_21105827fff7f757a2024f68c85f062a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149611/62/1496116244_225:0:813:588_1400x0_80_0_0_3b665b46055d4b5b32f9cd453e2b23aa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тюменская область, общество

В Тюменской области поддержат работников под риском увольнения

15:51 14.08.2020
25
© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкСотрудники за компьютерами
Сотрудники за компьютерами
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 14 авг - РИА Новости. Правительство Тюменской области приняло постановление, определяющее порядок организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области
Как отметили в департаменте, документ дополняет уже действующие меры, направленные на поддержку занятости граждан и стимулирование работодателей к созданию временных рабочих мест.
В соответствии с постановлением, работодателям будут возмещать затраты за созданные на определенный период рабочие места и компенсировать расходы на оплату труда работников, находящихся под риском увольнения, на уровне установленного в регионе минимального размера оплаты труда (с учетом страховых взносов и районного коэффициента).
На реализацию этих мер выделено более 70 миллионов рублей, планируется создать около 400 временных рабочих мест.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
11 августа, 09:10
В Минтруде оценили ситуацию с созданием временных рабочих мест
Принять участие в создании временных рабочих мест могут предприятия, зарегистрированные в Тюменской области: юридические лица, включая государственные и муниципальные учреждения (за исключением казенных), индивидуальные предприниматели, отметили в департаменте.
000000
Обсудить 0
Тюменская областьТюменская областьОбщество
Рекомендуем
Города России. Ростов-на-Дону
В Ростовской области к 1 сентября откроется новая рекреационная зона
На набережной реки Волги в Твери
Руденя: в Верхневолжье создается новая особая экономическая зона
Генерал-майор Сергей Липовой
Эксперт оценил предложение засекретить все сведения об оборонной сфере
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Ярославский губернатор призвал отличников ЕГЭ искать призвание в регионе
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
"Брак не продлится долго!" Пригожин рассказал об ультиматуме Валерии
Мед в банке
Стало известно, кому нельзя есть мед
Виды Тюмени
Новая транспортная развязка открыта в Тюмени в день рождения области
Девушка делает селфи на борту самолета
Стюардесса рассказала о самых мерзких поступках пассажиров
Листы с денежными купюрами
Власти Ленобласти выделили 3,7 млрд рублей на строительство моста
Бывший химкомбинат в Усолье-Сибирском
Росгвардия взяла под охрану аварийное химпроизводство в Усолье-Сибирском
Пассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
Вторая волна коронавируса в России и мире — будет ли и когда начнется?
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии
Офис в здании МИА Россия сегодня в Москве
Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
Президент РФ Владимир Путин
Путину доверяют 65,1% россиян, показал опрос ВЦИОМ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
04:10В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
04:04Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
03:59Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
03:45Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
03:26Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
03:24Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану
03:20Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
03:17Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
03:11Эксперты рассказали, как не лишиться денег из-за "подарочных бонусов"
03:11Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
03:09Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили
03:04В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи
02:18Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
02:17Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни
02:05Сахар в детском питании признали опасным для взрослых
02:03Елена Малышева застряла в США
01:53Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
01:35Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
01:32США одобрили продажи F-16 на $62 миллиарда
Лента новостейМолния