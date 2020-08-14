https://ria.ru/20200814/1575791120.html
В Тюменской области поддержат работников под риском увольнения
Правительство Тюменской области приняло постановление, определяющее порядок организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:51
2020-08-14T15:51
тюменская область
тюменская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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тюменская область, общество
ТЮМЕНЬ, 14 авг - РИА Новости.
Правительство Тюменской области
приняло постановление, определяющее порядок организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области
Как отметили в департаменте, документ дополняет уже действующие меры, направленные на поддержку занятости граждан и стимулирование работодателей к созданию временных рабочих мест.
В соответствии с постановлением, работодателям будут возмещать затраты за созданные на определенный период рабочие места и компенсировать расходы на оплату труда работников, находящихся под риском увольнения, на уровне установленного в регионе минимального размера оплаты труда (с учетом страховых взносов и районного коэффициента).
На реализацию этих мер выделено более 70 миллионов рублей, планируется создать около 400 временных рабочих мест.
Принять участие в создании временных рабочих мест могут предприятия, зарегистрированные в Тюменской области: юридические лица, включая государственные и муниципальные учреждения (за исключением казенных), индивидуальные предприниматели, отметили в департаменте.