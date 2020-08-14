В Тюменской области поддержат работников под риском увольнения

ТЮМЕНЬ, 14 авг - РИА Новости. Правительство Правительство Тюменской области приняло постановление, определяющее порядок организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области

Как отметили в департаменте, документ дополняет уже действующие меры, направленные на поддержку занятости граждан и стимулирование работодателей к созданию временных рабочих мест.

В соответствии с постановлением, работодателям будут возмещать затраты за созданные на определенный период рабочие места и компенсировать расходы на оплату труда работников, находящихся под риском увольнения, на уровне установленного в регионе минимального размера оплаты труда (с учетом страховых взносов и районного коэффициента).

На реализацию этих мер выделено более 70 миллионов рублей, планируется создать около 400 временных рабочих мест.