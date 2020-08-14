В Минске проходит массовое шествие педагогов

Как отмечает Sputnik, преподаватели прошли по тротуару проспекта Независимости от Белгосфиларомнии до Белорусского педагогического университета, неся в руках таблички и плакаты с надписями "Я учитель, а не фальсификатор", "Я учитель и хочу этим гордиться", "Учителя против насилия".