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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575790694.html
В Минске проходит массовое шествие педагогов
Массовое шествие педагогов проходит в пятницу в Минске, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:46
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200814/1575787356.html
причем с обеих сторон)) Если против Лукашенко так много, то чего так мало митингующих?
37
Где всё-таки прячутся эти 80%?..
36
18
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575772958_0:5:3623:2043_1400x0_80_0_0_770deaca8126517800222f20fdbb2859.jpg
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РИА Новости
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353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске проходит массовое шествие педагогов

15:46 14.08.2020
2656
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Массовое шествие педагогов проходит в пятницу в Минске, передает Sputnik Беларусь.
Как пишет агентство, минские учителя присоединились к акции "цепь солидарности" против результатов выборов президента.
Как отмечает Sputnik, преподаватели прошли по тротуару проспекта Независимости от Белгосфиларомнии до Белорусского педагогического университета, неся в руках таблички и плакаты с надписями "Я учитель, а не фальсификатор", "Я учитель и хочу этим гордиться", "Учителя против насилия".
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, около 6 тысяч человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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40513254
Обсудить 18
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
причем с обеих сторон)) Если против Лукашенко так много, то чего так мало митингующих?
14 августа, 15:50
О Ольга Занкова
19210114
Где всё-таки прячутся эти 80%?..
14 августа, 15:47
Андрей Дашков
19201014
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