В Минске проходит массовое шествие педагогов

МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Массовое шествие педагогов проходит в пятницу в Минске, передает Sputnik Беларусь.
Как пишет агентство, минские учителя присоединились к акции "цепь солидарности" против результатов выборов президента.
Как отмечает Sputnik, преподаватели прошли по тротуару проспекта Независимости от Белгосфиларомнии до Белорусского педагогического университета, неся в руках таблички и плакаты с надписями "Я учитель, а не фальсификатор", "Я учитель и хочу этим гордиться", "Учителя против насилия".
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, около 6 тысяч человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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