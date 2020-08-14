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Топ-менеджер Sputnik выступил на Форуме молодых управленцев "20.20"
Взаимодействие с китайскими партнерами, в том числе в рамках просветительского проекта SputnikPro, в развитии совместных мобильных приложений, обменах новостной РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:27
sputnik
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575800867_0:59:3320:1927_1400x0_80_0_0_0d4202a6cd35b0dc27456ac5b42166a8.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
sputnik, общество

Топ-менеджер Sputnik выступил на Форуме молодых управленцев "20.20"

18:00 14.08.2020 (обновлено: 18:27 14.08.2020)
68
© РИА НовостиГлава дирекции Международного сотрудничества медиагруппы Sputnik Василий Пушков выступает на Форуме молодых управленцев "20.20"
Глава дирекции Международного сотрудничества медиагруппы Sputnik Василий Пушков выступает на Форуме молодых управленцев 20.20
© РИА Новости
МОСКВА, 14 авг – МИА "Россия сегодня". Взаимодействие с китайскими партнерами, в том числе в рамках просветительского проекта SputnikPro, в развитии совместных мобильных приложений, обменах новостной и научной информацией является приоритетом для МИА "Россия сегодня". Об этом заявил глава дирекции Международного сотрудничества медиагруппы Sputnik Василий Пушков на стартовавшем в Москве Форуме молодых управленцев "20.20".
"Несмотря на все вызовы 2020 года, сотрудничество с китайскими партнёрами остаётся одним из ключевых направлений нашей работы. Мы всегда рады поделиться опытом, и вдвойне ценно, что он оказывается востребован, в том числе и у молодых предпринимателей", – отметил Пушков, выступая перед финалистами конкурсного отбора Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора и участниками бизнес-инкубаторов московских вузов.
"Форум молодых управленцев "20.20" проходит с 14 по 18 августа под эгидой Московского финансово-юридического университета (МФЮА) и Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (РЭУ) при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. На нем более 140 участников из более чем 40 регионов России обмениваются опытом развития международных бизнес-проектов.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств.
Вебинар директора медиагруппы Sputnik по международному сотрудничеству Василия Пушкова и заместителя руководителя объединенной дирекции иновещания Татьяны Кухаревой
6 августа, 14:51
SputnikPro запускает цикл лекций для индийского университета Sharda
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 11 миллионов. В 23 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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SputnikОбщество
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