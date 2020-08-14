Топ-менеджер Sputnik выступил на Форуме молодых управленцев "20.20"

"Несмотря на все вызовы 2020 года, сотрудничество с китайскими партнёрами остаётся одним из ключевых направлений нашей работы. Мы всегда рады поделиться опытом, и вдвойне ценно, что он оказывается востребован, в том числе и у молодых предпринимателей", – отметил Пушков, выступая перед финалистами конкурсного отбора Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора и участниками бизнес-инкубаторов московских вузов.