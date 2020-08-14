Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200814/1575790414.html
Жители Урала помогают Покрасу Лампасу восстановить испорченную работу
Несколько десятков жителей Екатеринбурга собрались в сквере около Театра драмы, чтобы помочь стрит-арт художнику Покрасу Лампасу (Арсению Пыженкову)... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:05
культура
покрас лампас
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575791489_0:119:1276:837_1400x0_80_0_0_5c9e6b7401adcdd4596e320322be4200.jpg
https://realty.ria.ru/20200310/1568369220.html
https://ria.ru/20200524/1571917640.html
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575791489_0:119:1276:837_1400x0_80_0_0_5c9e6b7401adcdd4596e320322be4200.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575791489_1:0:1276:956_1400x0_80_0_0_d4bcfa4dda0eae3a920ce71d6830d83f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575791489_243:0:1199:956_1400x0_80_0_0_33466ef836a767ae0ee0ee6e6464aae1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
покрас лампас, екатеринбург

Жители Урала помогают Покрасу Лампасу восстановить испорченную работу

15:41 14.08.2020 (обновлено: 16:05 14.08.2020)
308
© РИА НовостиПомощь жителей Екатеринбурга стрит-арт художнику Покрасу Лампасу по восстановлению работы, испорченной вандалами
Помощь жителей Екатеринбурга стрит-арт художнику Покрасу Лампасу по восстановлению работы, испорченной вандалами
© РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Несколько десятков жителей Екатеринбурга собрались в сквере около Театра драмы, чтобы помочь стрит-арт художнику Покрасу Лампасу (Арсению Пыженкову) восстановить испорченную вандалами работу, передает корреспондент РИА Новости.
Покрас Лампас в рамках фестиваля уличного искусства "Карт-бланш" создал "новый манифест каллиграфутуризма" на одном из зданий завода "Уралмаш", а также расписал куб в сквере Екатеринбурга около театра Драмы. Позже художник сообщил, что вандалы испортили все его работы и позвал екатеринбуржцев помочь ему восстановить граффити.
Лампас Покрас
10 марта, 11:08Культура
Скандальный арт-объект Покраса Лампаса "растаял" под снегом
"Я написал манифест каллиграфутуризму, призывая любить кириллицу, работать с русским языком. А тут, оказывается, некий абстрактный художник высказывает свое мнение. Мне, на самом деле, кажется, что для города важно поднимать подобные дискуссии. Не всегда работу можно защитить, приставить к ней охранника. Но при этом очень многие, я считаю, самосознательные жители имеют право эту работу восстановить", - сказал Покрас Лампас местным жителям перед началом восстановления работы.
Художник также отметил, что, несмотря на инциденты, которые происходят с его граффити в Екатеринбурге, он не стал хуже относиться к городу и его жителям. Для того, чтобы помочь желающим в восстановлении работы, Пыженков раздал пришедшим белую краску и кисточки, чтобы закрасить синие рисунки вандалов, сам он впоследствии доработает чёрной краской свой текст.
В прошлом году широкую известность получила работа Покраса Лампаса "Супрематический крест" размером более 6,6 тысячи квадратных метров. Спустя несколько дней после ее создания начались дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Покрас Лампас должен был прибыть в Екатеринбург 26 августа для восстановления граффити, но днем ранее верующие активисты вышли с протестом. В итоге художник восстановил работу в октябре, изменив эскиз и отказавшись от изображения креста. Как позднее рассказал Покрас, он добавил в работу текст о том, что цензура не должна влиять на искусство, который никто не заметил на протяжении почти года.
Художник Покрас Лампас
24 мая, 15:57Культура
Покрас Лампас сообщил о пропаже своих уличных работ в Петербурге
5200011
Обсудить 0
КультураПокрас ЛампасЕкатеринбург
Рекомендуем
Здание Минского тракторного завода
Премьер Белоруссии прибыл на тракторный завод, где протестуют работники
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
"Брак не продлится долго!" Пригожин рассказал об ультиматуме Валерии
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Австрии оценили угрозы США ввести санкции против "Северного потока — 2"
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
В Минске проходит массовое шествие педагогов
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчёта голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии не намерен признавать итоги выборов
Художник Покрас Лампас
Вандалы испортили все новые работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
Пассажиры в аэропорту Хитроу в Лондоне
Британцы срочно возвращаются из Франции и Нидерландов, опасаясь карантина
Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская на церемонии вручения VIII русской музыкальной премии телеканала RU.TV в зале Крокус Сити Холл в Москве
Певица Наталья Подольская сообщила о беременности
Девушка делает селфи на борту самолета
Стюардесса рассказала о самых мерзких поступках пассажиров
Столовые приборы
Раскрыт секрет правильного ужина
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Опубликован документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
Сотрудник правоохранительных органов в защитной маске в Ереване
Министра экономики Армении оштрафовали за отсутствие маски
Девушка на станции Московского метрополитена
Вирусолог рассказал, сколько лет продлится масочный режим
Мед в банке
Стало известно, кому нельзя есть мед
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
04:10В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
04:04Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
03:59Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
03:45Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
03:26Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
03:24Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану
03:20Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
03:17Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
03:11Эксперты рассказали, как не лишиться денег из-за "подарочных бонусов"
03:11Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
03:09Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили
03:04В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи
02:18Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
02:17Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни
02:05Сахар в детском питании признали опасным для взрослых
02:03Елена Малышева застряла в США
01:53Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
01:35Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
01:32США одобрили продажи F-16 на $62 миллиарда
Лента новостейМолния