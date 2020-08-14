Жители Урала помогают Покрасу Лампасу восстановить испорченную работу

"Я написал манифест каллиграфутуризму, призывая любить кириллицу, работать с русским языком. А тут, оказывается, некий абстрактный художник высказывает свое мнение. Мне, на самом деле, кажется, что для города важно поднимать подобные дискуссии. Не всегда работу можно защитить, приставить к ней охранника. Но при этом очень многие, я считаю, самосознательные жители имеют право эту работу восстановить", - сказал Покрас Лампас местным жителям перед началом восстановления работы.

Художник также отметил, что, несмотря на инциденты, которые происходят с его граффити в Екатеринбурге, он не стал хуже относиться к городу и его жителям. Для того, чтобы помочь желающим в восстановлении работы, Пыженков раздал пришедшим белую краску и кисточки, чтобы закрасить синие рисунки вандалов, сам он впоследствии доработает чёрной краской свой текст.

В прошлом году широкую известность получила работа Покраса Лампаса "Супрематический крест" размером более 6,6 тысячи квадратных метров. Спустя несколько дней после ее создания начались дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Покрас Лампас должен был прибыть в Екатеринбург 26 августа для восстановления граффити, но днем ранее верующие активисты вышли с протестом. В итоге художник восстановил работу в октябре, изменив эскиз и отказавшись от изображения креста. Как позднее рассказал Покрас, он добавил в работу текст о том, что цензура не должна влиять на искусство, который никто не заметил на протяжении почти года.