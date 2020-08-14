В МИД прокомментировали соглашение Израиля и ОАЭ

"В этой связи мы обратили внимание на то, что в соответствии с упомянутым трехсторонним заявлением Израиль приостановит распространение своего суверенитета на части территорий оккупированного Западного берега реки Иордан. Считаем это важным элементом, поскольку подобные планы были ключевым препятствием на пути к возобновлению прямых палестино-израильских контактов. Их реализация привела бы к демонтажу перспектив создания жизнеспособного, целостного, территориально непрерывного палестинского государства", - заявили в МИД РФ.