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В МИД прокомментировали соглашение Израиля и ОАЭ
Москва считает важным, что Израиль после соглашения с ОАЭ приостановит распространение суверенитета на части территорий Западного берега реки Иордан, заявили в... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:39
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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иордан, дональд трамп, москва, оон, сша, в мире

В МИД прокомментировали соглашение Израиля и ОАЭ

15:39 14.08.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Москва считает важным, что Израиль после соглашения с ОАЭ приостановит распространение суверенитета на части территорий Западного берега реки Иордан, заявили в пятницу в МИД РФ.
В дипведомстве отметили, что российская сторона "внимательно" ознакомилась с совместным заявлением президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Бен Заида Аль Нахайяна, в котором зафиксировано согласие о полной нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.
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В этой связи в российском МИД напомнили, что "на всех этапах работы по ближневосточному урегулированию" Москва в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, коспонсора мирного процесса и участника "квартета" международных посредников всегда исходила из необходимости достижения всеобъемлющего ближневосточного урегулирования. Ключевым компонентом урегулирования должно стать справедливое и устойчивое решение палестинской проблемы на основе международно-правовой базы, одобренной ООН, включая резолюции Совета Безопасности, Арабскую мирную инициативу и фундаментальный принцип "двух государств", в соответствии с которым Израиль и Палестина будут мирно сосуществовать в международно признанных границах.
"В этой связи мы обратили внимание на то, что в соответствии с упомянутым трехсторонним заявлением Израиль приостановит распространение своего суверенитета на части территорий оккупированного Западного берега реки Иордан. Считаем это важным элементом, поскольку подобные планы были ключевым препятствием на пути к возобновлению прямых палестино-израильских контактов. Их реализация привела бы к демонтажу перспектив создания жизнеспособного, целостного, территориально непрерывного палестинского государства", - заявили в МИД РФ.
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"В заявлении содержатся положения о том, что стороны продолжат усилия с целью достижения справедливого, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования палестино-израильского конфликта. Вновь напоминаем, что его основой должны оставаться упомянутая международно-правовая база урегулирования, несмотря на наличие ряда односторонних инициатив", - добавили в дипведомстве.
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ИорданДональд ТрампМоскваООНСШАВ мире
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