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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575790037.html
Премьер Белоруссии прибыл на тракторный завод, где протестуют работники
Премьер Белоруссии Роман Головченко в пятницу прибыл на Минский тракторный завод (МТЗ), где протестуют рабочие, сообщили РИА Новости на предприятии. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:01
роман головченко
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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Почему 80% заводчан не может объяснить остальным 10% что так делать не надо?
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минск
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575789036_0:177:3072:1905_1400x0_80_0_0_d30fe63406400fe18518230fd6f6a1ec.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман головченко, минск, белоруссия, в мире

Премьер Белоруссии прибыл на тракторный завод, где протестуют работники

15:34 14.08.2020 (обновлено: 16:01 14.08.2020)
3240
© REUTERS / Vasily FedosenkoЗдание Минского тракторного завода
Здание Минского тракторного завода
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко в пятницу прибыл на Минский тракторный завод (МТЗ), где протестуют рабочие, сообщили РИА Новости на предприятии.
"Да, премьер-министр здесь", - заявила представитель МТЗ.
Ранее в пятницу работа части цехов Минского тракторного завода остановилась в связи с несанкционированным митингом рабочих.
В социальных сетях в четверг появились видео о митингах на ряде предприятий Белоруссии с требованием прекратить насилие и пересмотреть итоги президентских выборов. Среди опрошенных РИА Новости представителей предприятий только на одном заявили, что официально не работают и объявили забастовку, остальные отрицали проведение акций и забастовок. В пятницу официальные представители предприятий, опрошенные РИА Новости, уже охотнее подтверждают факты собраний сотрудников с требованиями прекращения насилия со стороны правоохранителей к мирным выступлениям белорусов и пересмотров результатов президентских выборов.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, в первые дни они жестко подавлялись силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,7 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Протесты в БелоруссииРоман ГоловченкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Почему 80% заводчан не может объяснить остальным 10% что так делать не надо?
14 августа, 15:41
Андрей Дашков
760002
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