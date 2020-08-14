Премьер Белоруссии прибыл на тракторный завод, где протестуют работники

МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Премьер Премьер Белоруссии Роман Головченко в пятницу прибыл на Минский тракторный завод (МТЗ), где протестуют рабочие, сообщили РИА Новости на предприятии.

"Да, премьер-министр здесь", - заявила представитель МТЗ.

Ранее в пятницу работа части цехов Минского тракторного завода остановилась в связи с несанкционированным митингом рабочих.

В социальных сетях в четверг появились видео о митингах на ряде предприятий Белоруссии с требованием прекратить насилие и пересмотреть итоги президентских выборов. Среди опрошенных РИА Новости представителей предприятий только на одном заявили, что официально не работают и объявили забастовку, остальные отрицали проведение акций и забастовок. В пятницу официальные представители предприятий, опрошенные РИА Новости, уже охотнее подтверждают факты собраний сотрудников с требованиями прекращения насилия со стороны правоохранителей к мирным выступлениям белорусов и пересмотров результатов президентских выборов.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, в первые дни они жестко подавлялись силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,7 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.