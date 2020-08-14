Кандидат в президенты Белоруссии не намерен признавать итоги выборов

Члены участковой избирательной комиссии во время подсчёта голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии

МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что не видит оснований признать итоги прошедших выборов, поскольку "нормальная электоральная процедура" не состоялась.

"Мы не видим оснований признать итоги выборов, которые должны были пройти в Беларуси 9 августа. Нормальной электоральной процедуры - законной и мирной - не состоялось. По всей стране поступают свидетельства о множественных нарушениях и о невозможности ознакомиться с реальными результатами голосования", - говорится в заявлении Черечня, размещенном в его Telegram-канале.

Как отметил Черечень, на всех участках для голосования, где за выборами наблюдали его доверенные лица, были зафиксированы нарушения, соответствующие заявления поданы в вышестоящие избирательные комиссии и в прокуратуру.

"Мы всегда заявляли открыто: мы - за ненасильственные перемены. Использование светошумовых гранат и стрельба по мирным демонстрантам резиновым пулями - это не те средства, с помощью которых можно побеждать на выборах. Белорусский народ должен иметь право свободно выбирать свою власть, свободно ходить по улицам своих городов, свободно пользоваться интернетом. Призываем представителей власти всех уровней сделать все возможное для обеспечения этих прав белорусского народа", - отметил он.

По его мнению, белорусское общество "твердо и решительно" выступило за перемены. Черечень заверил, что он и его команда в любом случае продолжат работу, чтобы "всеми мирными способами" добиваться изменений, о которых они говорили во время избирательной кампании. "Нам всем предстоит много сделать для перемен в Беларуси, и все обязательно получится", - добавил Черечень.