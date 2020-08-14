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Протесты в Белоруссии
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Кандидат в президенты Белоруссии не намерен признавать итоги выборов
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что не видит оснований признать итоги прошедших выборов, поскольку "нормальная электоральная процедура" РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:26
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сергей черечень, протесты, цик белоруссии, белоруссия, в мире

Кандидат в президенты Белоруссии не намерен признавать итоги выборов

15:31 14.08.2020 (обновлено: 16:26 14.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии во время подсчёта голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчёта голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что не видит оснований признать итоги прошедших выборов, поскольку "нормальная электоральная процедура" не состоялась.
"Мы не видим оснований признать итоги выборов, которые должны были пройти в Беларуси 9 августа. Нормальной электоральной процедуры - законной и мирной - не состоялось. По всей стране поступают свидетельства о множественных нарушениях и о невозможности ознакомиться с реальными результатами голосования", - говорится в заявлении Черечня, размещенном в его Telegram-канале.
Как отметил Черечень, на всех участках для голосования, где за выборами наблюдали его доверенные лица, были зафиксированы нарушения, соответствующие заявления поданы в вышестоящие избирательные комиссии и в прокуратуру.
"Мы всегда заявляли открыто: мы - за ненасильственные перемены. Использование светошумовых гранат и стрельба по мирным демонстрантам резиновым пулями - это не те средства, с помощью которых можно побеждать на выборах. Белорусский народ должен иметь право свободно выбирать свою власть, свободно ходить по улицам своих городов, свободно пользоваться интернетом. Призываем представителей власти всех уровней сделать все возможное для обеспечения этих прав белорусского народа", - отметил он.
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчёта голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
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По его мнению, белорусское общество "твердо и решительно" выступило за перемены. Черечень заверил, что он и его команда в любом случае продолжат работу, чтобы "всеми мирными способами" добиваться изменений, о которых они говорили во время избирательной кампании. "Нам всем предстоит много сделать для перемен в Беларуси, и все обязательно получится", - добавил Черечень.
Ранее в пятницу состоялось заседание Центризбиркома Белоруссии, на котором были утверждены окончательные итоги прошедших 9 августа выборов на высший государственный пост республики. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, на втором месте Светлана Тихановская – 10,12%. За Черечня, по данным ЦИК, свои голоса отдали 1,14% избирателей. Андрея Дмитриева на выборах поддержали 1,21% избирателей, Анну Канопацкую - 1,68%.

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