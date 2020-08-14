Министра экономики Армении оштрафовали за отсутствие маски

ЕРЕВАН, 14 авг – РИА Новости. Полиция Армении оштрафовала министра экономики страны Тиграна Хачатряна за появление на короткое время без маски на пресс-конференции в условиях чрезвычайного положения из-за коронавируса, сообщила в пятницу пресс-секретарь министра Анна Оганян.
"Сегодня министр экономики вошел в находящийся рядом с его кабинетом конференц-зал без маски. Через несколько секунд он заметил отсутствие (маски – ред.), извинился и вернулся с (надетой - ред.) медицинской маской. После пресс-конференции полиция составила соответствующий протокол о нарушении правил и штрафе", - написала Оганян в Facebook.
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Она принесла извинения за произошедший в результате неосмотрительности инцидент, добавив, что "нарушение правил даже в течение нескольких секунд не освобождает от ответственности".
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение до 11 сентября. В стране, по данным на пятницу, выявлены 41 299 случаев заражения, 34 164 пациента вылечились, 814 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 20,4 миллиона случаев заражения, свыше 744 тысяч человек скончались.
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