Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200814/1575789709.html
Министра экономики Армении оштрафовали за отсутствие маски
Полиция Армении оштрафовала министра экономики страны Тиграна Хачатряна за появление на короткое время без маски на пресс-конференции в условиях чрезвычайного... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568750008_0:108:2546:1540_1400x0_80_0_0_49ca06ff88fd729a3c8be169c651728b.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575762169.html
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568750008_0:108:2546:1540_1400x0_80_0_0_49ca06ff88fd729a3c8be169c651728b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568750008_286:0:2546:1695_1400x0_80_0_0_f59218f0ac25c1cd6ab6a13aab1f8f27.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568750008_686:0:2381:1695_1400x0_80_0_0_4c3ff398197bb44c07b2e95ed0d299b0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, армения, в мире

Министра экономики Армении оштрафовали за отсутствие маски

15:29 14.08.2020 (обновлено: 15:54 14.08.2020)
181
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в защитной маске в Ереване
Сотрудник правоохранительных органов в защитной маске в Ереване
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Сотрудник правоохранительных органов в защитной маске в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 авг – РИА Новости. Полиция Армении оштрафовала министра экономики страны Тиграна Хачатряна за появление на короткое время без маски на пресс-конференции в условиях чрезвычайного положения из-за коронавируса, сообщила в пятницу пресс-секретарь министра Анна Оганян.
"Сегодня министр экономики вошел в находящийся рядом с его кабинетом конференц-зал без маски. Через несколько секунд он заметил отсутствие (маски – ред.), извинился и вернулся с (надетой - ред.) медицинской маской. После пресс-конференции полиция составила соответствующий протокол о нарушении правил и штрафе", - написала Оганян в Facebook.
Доска в коридоре школы No 1536
13 августа, 21:53
Носить по желанию. Детей и сотрудников школ Москвы обеспечат масками
Она принесла извинения за произошедший в результате неосмотрительности инцидент, добавив, что "нарушение правил даже в течение нескольких секунд не освобождает от ответственности".
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение до 11 сентября. В стране, по данным на пятницу, выявлены 41 299 случаев заражения, 34 164 пациента вылечились, 814 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 20,4 миллиона случаев заражения, свыше 744 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
601001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрменияВ мире
Рекомендуем
Электронное табло с символикой евро и доллара
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 63 копейки
Пассажиры в аэропорту Хитроу в Лондоне
Британцы срочно возвращаются из Франции и Нидерландов, опасаясь карантина
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчёта голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии не намерен признавать итоги выборов
Помощь жителей Екатеринбурга стрит-арт художнику Покрасу Лампасу по восстановлению работы, испорченной вандалами
Жители Урала помогают Покрасу Лампасу восстановить испорченную работу
Здание Минского тракторного завода
Премьер Белоруссии прибыл на тракторный завод, где протестуют работники
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Рошаль планирует сделать прививку от коронавируса
Протесты в Бресте 10-11 августа
Белорусские пограничники объяснили патрулирование улиц в Бресте
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
В Минске проходит массовое шествие педагогов
Многоцелевой истребитель Су-27
Истребитель Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Австрии оценили угрозы США ввести санкции против "Северного потока — 2"
Ученики, соблюдающие социальную дистанцию, у входа в школу села Домна Читинского района Забайкальского края
В российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года
Подсчёт голосов на выборах президента Белоруссии
В штабе Тихановской прокомментировали итоговые данные ЦИК по выборам
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
Итоги выборов в Белоруссии только обострят противостояние, заявил эксперт
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Опубликован документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
04:10В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
04:04Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
03:59Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
03:45Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
03:26Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
03:24Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану
03:20Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
03:17Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
03:11Эксперты рассказали, как не лишиться денег из-за "подарочных бонусов"
03:11Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
03:09Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили
03:04В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи
02:18Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
02:17Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни
02:05Сахар в детском питании признали опасным для взрослых
02:03Елена Малышева застряла в США
01:53Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
01:35Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
01:32США одобрили продажи F-16 на $62 миллиарда
Лента новостейМолния