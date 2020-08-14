Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 63 копейки

Закат доллара? Американской валюте опять пророчат полный крах Мировые СМИ и экспертное сообщество обращают внимание на заметное ослабление доллара по отношению к евро. Тому масса причин: от экономического спада и торговой войны США с Китаем до печатания новых денег. Однако смерть или тяжелую болезнь доллару предсказывают десятилетиями.