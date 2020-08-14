Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200814/1575789584.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 63 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 63 копейки - до 86,4092 рубля, курс доллара потерял 39,1 копейки -... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572362194_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_838e1bae6a10898ed4396460d24ca610.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575360084.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572362194_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_838e1bae6a10898ed4396460d24ca610.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572362194_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_33ca808d967aa85baae36aa995ab423d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572362194_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_7f446eb6f34fb33a2952c8653433cd73.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 63 копейки

15:29 14.08.2020
617
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро и доллара
Электронное табло с символикой евро и доллара
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 63 копейки - до 86,4092 рубля, курс доллара потерял 39,1 копейки - 73,2157 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 50 копеек, составив 79,1528 рубля.
Американские доллары
4 августа, 16:46Акценты
Закат доллара? Американской валюте опять пророчат полный крахМировые СМИ и экспертное сообщество обращают внимание на заметное ослабление доллара по отношению к евро. Тому масса причин: от экономического спада и торговой войны США с Китаем до печатания новых денег. Однако смерть или тяжелую болезнь доллару предсказывают десятилетиями.
500000
Обсудить 0
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Рекомендуем
Сотрудник правоохранительных органов в защитной маске в Ереване
Министра экономики Армении оштрафовали за отсутствие маски
Пассажиры в аэропорту Хитроу в Лондоне
Британцы срочно возвращаются из Франции и Нидерландов, опасаясь карантина
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчёта голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии не намерен признавать итоги выборов
Очередь у банкомата в центре Москвы. 17 августа 1998
Эксперты оценили возможность нового дефолта в России
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Официальный курс евро на пятницу вырос более чем на рубль
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Австрии оценили угрозы США ввести санкции против "Северного потока — 2"
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Опубликован документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
"Брак не продлится долго!" Пригожин рассказал об ультиматуме Валерии
Здание Минского тракторного завода
Премьер Белоруссии прибыл на тракторный завод, где протестуют работники
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
ЦИК Белоруссии объявил о победе Лукашенко на выборах президента
Помощь жителей Екатеринбурга стрит-арт художнику Покрасу Лампасу по восстановлению работы, испорченной вандалами
Жители Урала помогают Покрасу Лампасу восстановить испорченную работу
Протесты в Бресте 10-11 августа
Белорусские пограничники объяснили патрулирование улиц в Бресте
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Белоруссия передала РФ 32 задержанных россиянина
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
04:10В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
04:04Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
03:59Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
03:45Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
03:26Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
03:24Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану
03:20Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
03:17Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
03:11Эксперты рассказали, как не лишиться денег из-за "подарочных бонусов"
03:11Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
03:09Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили
03:04В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи
02:18Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
02:17Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни
02:05Сахар в детском питании признали опасным для взрослых
02:03Елена Малышева застряла в США
01:53Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
01:35Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
01:32США одобрили продажи F-16 на $62 миллиарда
Лента новостейМолния