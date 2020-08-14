https://ria.ru/20200814/1575789584.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 63 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 63 копейки - до 86,4092 рубля, курс доллара потерял 39,1 копейки -... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:29
2020-08-14T15:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575360084.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика