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Истребитель Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем
Российский истребитель Су-27 перехватил два американских военных самолета над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:47
россия
ввс сша
военно-морские силы сша
миг-31
черное море
су-27
безопасность
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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россия, ввс сша, военно-морские силы сша, миг-31, черное море, су-27, безопасность, в мире

Истребитель Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем

15:20 14.08.2020 (обновлено: 15:47 14.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российский истребитель Су-27 перехватил два американских военных самолета над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной.
Россияне с безопасного расстояния идентифицировали машины как стратегический разведчик RC-135 ВВС Соединенных Штатов и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон", принадлежащий ВМС США.
"После разворота самолетов <...> от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет <...> Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что нарушения госграницы не было.
За последние две недели специалисты уже несколько раз засекали иностранные военные борта вблизи российских территорий. Так, 5 августа Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем, а за день до этого над Баренцевым заметили Falcon 20 ВВС Норвегии.
Последний инцидент произошел в четверг: экипаж российского МиГ-31БМ поднимался на перехват Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем.
Российский Су-27 поднялся на перехват американских самолетов над Черным морем
12 августа, 20:37
Подлетевшие к российской границе американские самолеты показали на видео
8940172
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РоссияВВС СШАВоенно-морские силы СШАМиГ-31Черное мореСу-27БезопасностьВ мире
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