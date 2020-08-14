https://ria.ru/20200814/1575789078.html
Истребитель Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем
Российский истребитель Су-27 перехватил два американских военных самолета над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:20
2020-08-14T15:47
россия
ввс сша
военно-морские силы сша
миг-31
черное море
су-27
безопасность
в мире
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7
россия
черное море
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ввс сша, военно-морские силы сша, миг-31, черное море, су-27, безопасность, в мире