Белорусские пограничники объяснили патрулирование улиц в Бресте

"Последние несколько дней многие брестчане, особенно те, кто проживает в центре, во второй половине дня и по вечерам замечают военнослужащих. В Брестской погрангруппе пояснили, что пограничники действуют исключительно в рамках белорусского законодательства, в частности закона об органах пограничной службы, который в числе их обязанностей определяет проведение самостоятельно и во взаимодействии с другими компетентными органами мероприятий по обеспечению собственной безопасности органов пограничной службы, обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов", - говорится в заявлении на сайте ведомства.