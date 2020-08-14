В штабе Тихановской прокомментировали итоговые данные ЦИК по выборам

МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Итоговые данные ЦИК Белоруссии по президентским выборам "не имеют отношения к реальности", в штабе кандидата на пост главы государства Светланы Тихановской их не признают, заявила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь политика Анна Красулина.
"Что там можно признавать, скажите мне, пожалуйста? Это же просто … не имеет никакого отношения к реальности, это очевидно всем. Поэтому я не знаю, почему у них (белорусских властей – ред.) "заело", почему у них пластинка не способна меняться", - сказала Красулина. Таким образом она ответила на вопрос, признают ли в штабе Тихановской окончательные данные ЦИК Белоруссии по итогам президентских выборов.
По словам Красулиной, все "совершенно очевидно – (глава ЦИК – ред.) Лидия Ермошина озвучила то, что ей поручили озвучить". "Другого она озвучить не в состоянии, это говорит об уровне чиновников и ее собственном", - заявила пресс-секретарь Тихановской.
Ранее в пятницу состоялось заседание Центризбиркома, на котором были утверждены окончательные итоги прошедших 9 августа выборов на высший государственный пост республики. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его соперница по электоральной кампании Тихановская – 10,12%. Таким образом, главой государства в шестой раз переизбран Лукашенко.
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