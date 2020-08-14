В штабе Тихановской прокомментировали итоговые данные ЦИК по выборам

"Что там можно признавать, скажите мне, пожалуйста? Это же просто … не имеет никакого отношения к реальности, это очевидно всем. Поэтому я не знаю, почему у них (белорусских властей – ред.) "заело", почему у них пластинка не способна меняться", - сказала Красулина. Таким образом она ответила на вопрос, признают ли в штабе Тихановской окончательные данные ЦИК Белоруссии по итогам президентских выборов.