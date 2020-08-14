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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575788698.html
В штабе Тихановской прокомментировали итоговые данные ЦИК по выборам
Итоговые данные ЦИК Белоруссии по президентским выборам "не имеют отношения к реальности", в штабе кандидата на пост главы государства Светланы Тихановской их... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:45
протесты в белоруссии
светлана тихановская
анна красулина
цик белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200814/1575787182.html
Похоже, Тихановская не в Литву перебралась, а в другое параллельное измерение. Как то резко у ней все отличается от результатов ЦИК. А в её измерении все сходится, ну явная победа, почему все сомневаются?
27
Тоже мне Гуайдо в юбке - Трампу пусть пожалуется !
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575585835_0:108:3088:1845_1400x0_80_0_0_7be883f4b4f0eb5de84ec454dc381827.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, анна красулина, цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В штабе Тихановской прокомментировали итоговые данные ЦИК по выборам

15:11 14.08.2020 (обновлено: 15:45 14.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПодсчёт голосов на выборах президента Белоруссии
Подсчёт голосов на выборах президента Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Итоговые данные ЦИК Белоруссии по президентским выборам "не имеют отношения к реальности", в штабе кандидата на пост главы государства Светланы Тихановской их не признают, заявила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь политика Анна Красулина.
"Что там можно признавать, скажите мне, пожалуйста? Это же просто … не имеет никакого отношения к реальности, это очевидно всем. Поэтому я не знаю, почему у них (белорусских властей – ред.) "заело", почему у них пластинка не способна меняться", - сказала Красулина. Таким образом она ответила на вопрос, признают ли в штабе Тихановской окончательные данные ЦИК Белоруссии по итогам президентских выборов.
По словам Красулиной, все "совершенно очевидно – (глава ЦИК – ред.) Лидия Ермошина озвучила то, что ей поручили озвучить". "Другого она озвучить не в состоянии, это говорит об уровне чиновников и ее собственном", - заявила пресс-секретарь Тихановской.
Ранее в пятницу состоялось заседание Центризбиркома, на котором были утверждены окончательные итоги прошедших 9 августа выборов на высший государственный пост республики. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его соперница по электоральной кампании Тихановская – 10,12%. Таким образом, главой государства в шестой раз переизбран Лукашенко.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАнна КрасулинаЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Похоже, Тихановская не в Литву перебралась, а в другое параллельное измерение. Как то резко у ней все отличается от результатов ЦИК. А в её измерении все сходится, ну явная победа, почему все сомневаются?
14 августа, 15:23
Natalia Bikowa
1730007
Тоже мне Гуайдо в юбке - Трампу пусть пожалуется !
14 августа, 15:26
Дядька Митька
1430007
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