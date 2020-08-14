Опубликован документ с признанием Ефремовым вины в ДТП

Помимо признания, в показаниях актера содержится утверждение, что автомобиль в момент аварии был исправен.

"В содеянном раскаиваюсь, впредь подобного обязуюсь не совершать. Желаю загладить вред, причиненный мной потерпевшим, в полном объеме", — написано в протоколе.

© Telegram-канал "112" Копия протокола допроса актера Михаила Ефремова © Telegram-канал "112" Копия протокола допроса актера Михаила Ефремова

Кроме того, Ефремов признал, что получил в аварии легкие повреждения и поэтому не стал обращаться к медикам.

"Меня больше мучают душевные и нравственные переживания, которые я испытываю в связи с произошедшим ДТП и наступившими последствиями", — заявил артист на допросе.

Смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня в центре столицы Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с Lada. Ее водитель — 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров — от травм умер в больнице.

В момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной Ефремовым материальной помощи.