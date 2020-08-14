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Опубликован документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото протокола допроса, на котором Михаил Ефремов признал вину в совершении смертельного ДТП. Под документом подписались сам актер... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T17:14
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200813/1575745261.html
https://ria.ru/20200806/1575450203.html
Между позором и отсидкой Ефремов предпочёл позор, а в итоге получит и то и другое.
55
он не виноват... в трагедии участвовала машина...Раскольников тоже не был виноват - в трагедии участвовал топор
50
18
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575483649_0:0:2501:1407_1400x0_80_0_0_86596ddf9fb383104a1fe6f677a7e4b9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Опубликован документ с признанием Ефремовым вины в ДТП

15:10 14.08.2020 (обновлено: 17:14 14.08.2020)
11370
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото протокола допроса, на котором Михаил Ефремов признал вину в совершении смертельного ДТП. Под документом подписались сам актер и его адвокат Эльман Пашаев.
Помимо признания, в показаниях актера содержится утверждение, что автомобиль в момент аварии был исправен.
"В содеянном раскаиваюсь, впредь подобного обязуюсь не совершать. Желаю загладить вред, причиненный мной потерпевшим, в полном объеме", — написано в протоколе.
© Telegram-канал "112"Копия протокола допроса актера Михаила Ефремова
Копия протокола допроса актера Михаила Ефремова
© Telegram-канал "112"
Копия протокола допроса актера Михаила Ефремова
Кроме того, Ефремов признал, что получил в аварии легкие повреждения и поэтому не стал обращаться к медикам.
"Меня больше мучают душевные и нравственные переживания, которые я испытываю в связи с произошедшим ДТП и наступившими последствиями", — заявил артист на допросе.
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
13 августа, 16:16
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице

Смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня в центре столицы Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с Lada. Ее водитель — 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров — от травм умер в больнице.
В момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной Ефремовым материальной помощи.
Позднее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что его подзащитный не считает себя виновным в аварии.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
6 августа, 15:24
Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
16520541510
Обсудить 18
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Между позором и отсидкой Ефремов предпочёл позор, а в итоге получит и то и другое.
14 августа, 15:36
Андрей
5400001
он не виноват... в трагедии участвовала машина...Раскольников тоже не был виноват - в трагедии участвовал топор
14 августа, 15:15
О Ольга Занкова
31170002
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