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Рошаль планирует сделать прививку от коронавируса
Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль заявил, что планирует сделать прививку от коронавирусной... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:09
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Рошаль планирует сделать прививку от коронавируса

15:09 14.08.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль заявил, что планирует сделать прививку от коронавирусной инфекции.
"Я думаю, да", - сказал Рошаль РИА Новости, отвечая на вопрос, планирует ли он сделать прививку от коронавируса.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что планирует сделать прививку в августе. Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, также заявил РИА Новости, что планирует привиться от COVID-19, как только появится такая возможность.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
2411013
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоЛеонид РошальОбщество
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