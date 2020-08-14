Итоги выборов в Белоруссии только обострят противостояние, заявил эксперт

"Я думаю, что объявление официальных результатов может спровоцировать новый цикл противостояния. Даже уверен в этом. Однако я надеюсь, что это будет не силовое противостояние, а мирные формы протеста, которые прекрасно известны в современном политическом мире", - сказал Межевич РИА Новости.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, около 6 тысяч человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.