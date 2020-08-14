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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575788191.html
Итоги выборов в Белоруссии только обострят противостояние, заявил эксперт
Объявление окончательных итогов президентских выборов в Белоруссии не станет фактором стабилизации политической обстановки в стране, они, вероятнее всего,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:04
протесты в белоруссии
светлана тихановская
николай межевич
александр лукашенко
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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светлана тихановская, николай межевич, александр лукашенко, белоруссия

Итоги выборов в Белоруссии только обострят противостояние, заявил эксперт

15:04 14.08.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Объявление окончательных итогов президентских выборов в Белоруссии не станет фактором стабилизации политической обстановки в стране, они, вероятнее всего, спровоцируют новый виток противостояния, считает руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.
ЦИК Белоруссии в пятницу огласил окончательные итоги голосования на президентских выборах. Согласно данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал на прошедших в республике выборах 80,1% голосов избирателей, его соперница по электоральной кампании Светлана Тихановская – 10,12%. Таким образом, главой государства переизбран Лукашенко.
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"Я думаю, что объявление официальных результатов может спровоцировать новый цикл противостояния. Даже уверен в этом. Однако я надеюсь, что это будет не силовое противостояние, а мирные формы протеста, которые прекрасно известны в современном политическом мире", - сказал Межевич РИА Новости.
По его мнению, работоспособной представляется модель, озвученная на днях иерархами православной и католической церкви Белоруссии. "Они сказали о том, что нужно опустить "и камни, и щиты". Такая модель - это одно, а противостояние в экстремистском смысле - это другое. К сожалению, объявленные результаты точно не станут фактором стабилизации", - указал Межевич.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, около 6 тысяч человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Вчера, 14:09Протесты в Белоруссии
ЦИК Белоруссии объявил о победе Лукашенко на выборах президента
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяНиколай МежевичАлександр ЛукашенкоБелоруссия
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