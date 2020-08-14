Итоги выборов в Белоруссии только обострят противостояние, заявил эксперт

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Объявление окончательных итогов президентских выборов в Белоруссии не станет фактором стабилизации политической обстановки в стране, они, вероятнее всего, спровоцируют новый виток противостояния, считает руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.
ЦИК Белоруссии в пятницу огласил окончательные итоги голосования на президентских выборах. Согласно данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал на прошедших в республике выборах 80,1% голосов избирателей, его соперница по электоральной кампании Светлана Тихановская – 10,12%. Таким образом, главой государства переизбран Лукашенко.
"Я думаю, что объявление официальных результатов может спровоцировать новый цикл противостояния. Даже уверен в этом. Однако я надеюсь, что это будет не силовое противостояние, а мирные формы протеста, которые прекрасно известны в современном политическом мире", - сказал Межевич РИА Новости.
По его мнению, работоспособной представляется модель, озвученная на днях иерархами православной и католической церкви Белоруссии. "Они сказали о том, что нужно опустить "и камни, и щиты". Такая модель - это одно, а противостояние в экстремистском смысле - это другое. К сожалению, объявленные результаты точно не станут фактором стабилизации", - указал Межевич.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, около 6 тысяч человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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