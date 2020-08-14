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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575788034.html
ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на итоги выборов
ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на непризнание президентских выборов, сообщил кандидат на пост главы государства Андрей Дмитриев. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:12
протесты в белоруссии
светлана тихановская
цик белоруссии
андрей дмитриев
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200812/1575701664.html
Если Лукашенко имеет эти 80% поддержки, то лучшее, что может сделать для себя и для Белоруссии, это провести перевыборы - максимально прозрачные, с толпами независимых наблюдателей из России и ЕС, без каких-либо препятствий для наблюдения, с доступом наблюдателей к подсчету голосов. Такие выборы, чтобы вся Европа обзавидовалась, чтоб никто не усомнился в их результатах, а вся оппозиция опозорилась. Но это в том случае, если он действительно легитимный президент с 80% поддержки, а не жадный до власти фальсификатор, узурпировавший власть, опираясь на поддержку меньшинства.
38
Не бесплатно. Но дешевле забастовок на заводах или, того хуже, эскалации происходящего.
32
8
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575582750_0:201:2930:1849_1400x0_80_0_0_3dd28ad8ed7433d2389ff5b7d9156398.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, цик белоруссии, андрей дмитриев, александр лукашенко, белоруссия, в мире

ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на итоги выборов

15:02 14.08.2020 (обновлено: 16:12 14.08.2020)
2409
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии во время подсчёта голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчёта голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на непризнание президентских выборов, сообщил кандидат на пост главы государства Андрей Дмитриев.
По его словам, Центризбирком также отклонил предложение отложить решение по жалобам.
"Мы идем в верховный суд!", — написал он в Telegram-канале.
Ранее сегодня ЦИК опубликовал окончательные итоги выборов, на который действующий глава Александр Лукашенко набрал чуть более 80 процентов, его соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.
Таким образом, Лукашенко переизбран главой госудаства.
В Белоруссии проходят массовые протесты из-за результатов выборов. Для подавления акций силовики применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.
По предварительной информации, задержаны около шести тысяч человек.
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Светлана Тихановская
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40232468
Обсудить 8
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЦИК БелоруссииАндрей ДмитриевАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Если Лукашенко имеет эти 80% поддержки, то лучшее, что может сделать для себя и для Белоруссии, это провести перевыборы - максимально прозрачные, с толпами независимых наблюдателей из России и ЕС, без каких-либо препятствий для наблюдения, с доступом наблюдателей к подсчету голосов. Такие выборы, чтобы вся Европа обзавидовалась, чтоб никто не усомнился в их результатах, а вся оппозиция опозорилась. Но это в том случае, если он действительно легитимный президент с 80% поддержки, а не жадный до власти фальсификатор, узурпировавший власть, опираясь на поддержку меньшинства.
14 августа, 15:14
НПНе Патриот
3400004
Не бесплатно. Но дешевле забастовок на заводах или, того хуже, эскалации происходящего.
14 августа, 15:29
НПНе Патриот
3200000
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