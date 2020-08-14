ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на итоги выборов

Члены участковой избирательной комиссии во время подсчёта голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Андрей Дмитриев . ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на непризнание президентских выборов, сообщил кандидат на пост главы государства

По его словам, Центризбирком также отклонил предложение отложить решение по жалобам.

"Мы идем в верховный суд!", — написал он в Telegram-канале.

Александр Лукашенко набрал чуть более 80 процентов, его соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента. Ранее сегодня ЦИК опубликовал окончательные итоги выборов, на который действующий главанабрал чуть более 80 процентов, его соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.

Таким образом, Лукашенко переизбран главой госудаства.

В Белоруссии проходят массовые протесты из-за результатов выборов. Для подавления акций силовики применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

По предварительной информации, задержаны около шести тысяч человек.