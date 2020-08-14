https://ria.ru/20200814/1575788034.html
ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на итоги выборов
ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на непризнание президентских выборов, сообщил кандидат на пост главы государства Андрей Дмитриев. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:02
2020-08-14T16:12
протесты в белоруссии
светлана тихановская
цик белоруссии
андрей дмитриев
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575582750_0:201:2930:1849_1400x0_80_0_0_3dd28ad8ed7433d2389ff5b7d9156398.jpg
https://ria.ru/20200812/1575701664.html
Не Патриот
Если Лукашенко имеет эти 80% поддержки, то лучшее, что может сделать для себя и для Белоруссии, это провести перевыборы - максимально прозрачные, с толпами независимых наблюдателей из России и ЕС, без каких-либо препятствий для наблюдения, с доступом наблюдателей к подсчету голосов. Такие выборы, чтобы вся Европа обзавидовалась, чтоб никто не усомнился в их результатах, а вся оппозиция опозорилась. Но это в том случае, если он действительно легитимный президент с 80% поддержки, а не жадный до власти фальсификатор, узурпировавший власть, опираясь на поддержку меньшинства.
38
Не Патриот
Не бесплатно. Но дешевле забастовок на заводах или, того хуже, эскалации происходящего.
32
8
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575582750_0:201:2930:1849_1400x0_80_0_0_3dd28ad8ed7433d2389ff5b7d9156398.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575582750_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_92f048ba5f958eae696d7a2309d8bddc.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575582750_441:0:2489:2048_1400x0_80_0_0_c1f45bde3cf729705829fbe598edd9a5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, цик белоруссии, андрей дмитриев, александр лукашенко, белоруссия, в мире