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Омская область
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Омские предприятия должны сократить выбросы до 60 процентов
Омская область начала внедрять новый механизм регулирования выбросов, по которому предприятия должны внедрять у себя программы на снижение вредных веществ от 15 РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T14:59
омская область
новости - экология
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
александр бурков
омская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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новости - экология, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), александр бурков, омская область

Омские предприятия должны сократить выбросы до 60 процентов

14:59 14.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТрубы промышленных предприятий в Омске
Трубы промышленных предприятий в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Трубы промышленных предприятий в Омске. Архивное фото
ОМСК, 14 авг - РИА Новости. Омская область начала внедрять новый механизм регулирования выбросов, по которому предприятия должны внедрять у себя программы на снижение вредных веществ от 15 до 60%, сообщили в облправительстве.
Ранее сообщалось, что жители Омска часто жалуются на химические выбросы в воздухе. Превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в городе только за прошедшие два месяца лета фиксировалось не раз.
В пятницу губернатор Александр Бурков обсудил тему снижения выбросов в Омске в онлайн-формате вместе с руководителями промпредприятий, министром природных ресурсов и экологии региона, новым руководителем управления Росприроднадзора Омской области и представителями других ведомств, которые взаимодействуют по этому вопросу.
Глава региона привёл статистику, по которой 2020 год в Омске - рекордный по количеству дней с неблагоприятными метеоусловиями (НМУ), когда наблюдается безветрие и выбросы не только не рассеиваются, а, наоборот, накапливаются. Таких дней в Омске уже 96, тогда как наибольшее количество дней (69) с такой погодой фиксировалось 5 лет назад.
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"Количество дней с неблагоприятными метеоусловиями растет, соответственно, мы сильнее ощущаем эти запахи от выбросов наших промышленных предприятий. Необходимо обязать предприятия соблюдать режим НМУ. Мы говорим о всех предприятиях без исключения, которые выбрасывают сегодня загрязняющие вещества в атмосферный воздух... К сожалению, это уже влияет на миграционные процессы – на отток жителей из города. При этом подчеркну, коллеги, преимущественно уезжают молодые квалифицированные специалисты. Последствия вы уже знаете. Мы из всех городов Сибирского федерального округа находимся на первом месте по оттоку населения из региона, в первую очередь – из Омска", - цитирует пресс-служба слова Буркова.
"Предприятия должны составить у себя специальные производственные программы, которые обеспечат снижение концентрации вредных загрязняющих веществ от 15 до 60%, в зависимости от своей категории, на границе санитарно-защитной зоны. Раньше для таких предприятий было возможно составление организационных планов, которые должны были исключить дополнительные выбросы, но чётких цифр таких не звучало", - отметил на совещании министр природных ресурсов Илья Лобов.
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Такие программы, по словам Лобова, позволят быстрее и точнее устанавливать предприятия-нарушители.
С июня начал действовать новый федеральный закон №195, куда включили предложение от Омской области: при наступлении режима НМУ проверки на предприятия можно проводить внепланово без согласования с прокуратурой. Как отметил губернатор Омской области, сегодня в Омске работают 3,5 тысячи предприятий, которые выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества.
"Наша задача сегодня – заставить в соответствии с действующим законодательством каждое предприятие разработать такие планы с учетом производственных особенностей непрерывного цикла. Мы должны понимать, какие они будут технологические линии выводить, останавливать или снижать производство при неблагоприятных метеоусловиях. Вот это ключевое. Пока диалог получается больше односторонним – многие предприятия стараются уйти от этого обязательства.. Работа ещё предстоит большая, но мы будем её проводить, как бы это тяжело ни было. Мы движемся поэтапно", - добавил Бурков.
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Омская областьНовости - ЭкологияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Александр БурковОмская область
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