Руденя: в Верхневолжье создается новая особая экономическая зона

ТВЕРЬ, 14 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Максим Выборных в пятницу обсудили создание в Твери особой экономической зоны "Эммаусс", резиденты которой смогут воспользоваться сниженной налоговой ставкой на прибыль и иными льготами для бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Рассматриваем возможность участия компании Ростех в развитии новых технологий на наших промышленных площадках. В регионе создано несколько промышленных зон для инвесторов. Основные площадки – "Боровлево" и "Раслово". Сейчас создаем новую особую экономическую зону "Эммаусс". Со своей стороны, развиваем коммуникации и дороги", – сказал Руденя.

По его словам, инициатива Тверской области о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Эммаусс" поддержана правительством РФ. Сейчас идет разработка проекта планировки территории и мастер-плана развития ОЭЗ.

Резидентам нового ОЭЗ предоставят льготы: сниженную налоговую ставку на прибыль, освобождение от земельного налога на срок до пяти лет и от налога на имущество организаций - на 10 лет, а также пониженный транспортный налог в течение 10 лет.

Предполагается, что якорным резидентом "Эммаусса" станет АО "РТ-Химкомпозит". Холдинг создан Ростехом как центр компетенций в области полимерных композитных материалов.

Также планируется развивать тверской НИИ синтетического волокна, входящий в холдинг. НИИ расположен рядом с будущей ОЭЗ "Эммаусс". Это единственное в России и странах СНГ научно-производственное предприятие в области синтетических волокон, в состав которого входят институт и экспериментальный завод.