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Тверская область
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Руденя: в Верхневолжье создается новая особая экономическая зона
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Максим Выборных в пятницу обсудили создание в Твери особой... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T14:58
тверская область
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тверская область
экономика
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игорь руденя, тверская область, экономика

Руденя: в Верхневолжье создается новая особая экономическая зона

14:58 14.08.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкНа набережной реки Волги в Твери
На набережной реки Волги в Твери
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ТВЕРЬ, 14 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Максим Выборных в пятницу обсудили создание в Твери особой экономической зоны "Эммаусс", резиденты которой смогут воспользоваться сниженной налоговой ставкой на прибыль и иными льготами для бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Рассматриваем возможность участия компании Ростех в развитии новых технологий на наших промышленных площадках. В регионе создано несколько промышленных зон для инвесторов. Основные площадки – "Боровлево" и "Раслово". Сейчас создаем новую особую экономическую зону "Эммаусс". Со своей стороны, развиваем коммуникации и дороги", – сказал Руденя.
По его словам, инициатива Тверской области о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Эммаусс" поддержана правительством РФ. Сейчас идет разработка проекта планировки территории и мастер-плана развития ОЭЗ.
Резидентам нового ОЭЗ предоставят льготы: сниженную налоговую ставку на прибыль, освобождение от земельного налога на срок до пяти лет и от налога на имущество организаций - на 10 лет, а также пониженный транспортный налог в течение 10 лет.
Предполагается, что якорным резидентом "Эммаусса" станет АО "РТ-Химкомпозит". Холдинг создан Ростехом как центр компетенций в области полимерных композитных материалов.
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Также планируется развивать тверской НИИ синтетического волокна, входящий в холдинг. НИИ расположен рядом с будущей ОЭЗ "Эммаусс". Это единственное в России и странах СНГ научно-производственное предприятие в области синтетических волокон, в состав которого входят институт и экспериментальный завод.
Кроме того, сейчас в Твери идет формирование площадок инновационно-промышленного парка "Боровлёво-3". Здесь планируется реализация 27 инвестиционных проектов с объемом вложений около 10 миллиардов рублей. Будет создано до 11 тысяч рабочих мест. О намерениях реализовать проекты на площадке заявили компании "Славконд", "Герс", "Зибенхаар" и другие крупные производители, добавили в пресс-службе.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьЭкономика
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