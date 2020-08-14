https://ria.ru/20200814/1575787772.html
Британцы срочно возвращаются из Франции и Нидерландов, опасаясь карантина
Тысячи жителей Великобритании, находящиеся на отдыхе во Франции, Нидерландах и на Мальте, пытаются срочно вернуться домой, чтобы избежать двухнедельного... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:30
2020-08-14T15:30
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РИА Новости
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РИА Новости
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ЛОНДОН, 14 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Тысячи жителей Великобритании, находящиеся на отдыхе во Франции, Нидерландах и на Мальте, пытаются срочно вернуться домой, чтобы избежать двухнедельного карантина, который будет обязательным по возвращении из указанных стран с 4:00 (06:00 мск) в субботу. Поезда, следующие из Франции в королевство, возвращаются переполненными, билетов на проезд на автомобиле по Евротоннелю не осталось, свидетельствуют данные транспортных компаний.
Власти Великобритании вечером в четверг, 13 августа, объявили, что с субботы, 15 августа, вводят двухнедельный карантин для прибывающих из Франции, Нидерландов, Мальты, Монако и островов Теркс и Кайкос, а также с заморской территории Аруба, входящей в состав Королевства Нидерланды, из-за роста числа заражений COVID-19 там.
Оператор парома, перевозящего автомобили через тоннель, сообщает, что все билеты на пятницу распроданы, и просит автомобилистов без билетов не приезжать в терминал. "Пожалуйста, не приезжайте в терминал, если у вас нет билета на поездку сегодня", - обратился он к туристам.
Большинство билетов на скорый поезд также было раскуплено за считанные часы, сейчас доступно небольшое количество по высокой цене. Уехать из Парижа в Лондон в пятницу можно за 269 и 303 фунта стерлингов, в субботу стоимость поездки начинается всего от 165 фунтов.
Цена авиабилета на прямой рейс из Парижа в британскую столицу в пятницу составляет 454 фунта против 66 фунтов в субботу. Стоимость прямого перелета из Амстердама в Лондон в пятницу начинается от 327 фунтов стерлингов против 129 фунтов в субботу, из Мальты - 252 фунта против 78 в субботу.