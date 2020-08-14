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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575787356.html
Минский тракторный завод частично остановил работу из-за забастовки
Работа части цехов Минского тракторного завода (МТЗ) остановилась в связи с несанкционированным митингом рабочих, сообщил РИА Новости представитель МТЗ. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:23
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200813/1575759188.html
Ну и как? Это 80%?! Как и в РФ кого не спрашиваешь,все голосовали против. А результат - поголовное "одобрямс" ... на бумаге.
113
Кого спрашивал, все голосовали "ЗА"
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575789199_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d0463f715471d437e1adf3900c493568.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
белоруссия, в мире

Минский тракторный завод частично остановил работу из-за забастовки

14:53 14.08.2020 (обновлено: 15:23 14.08.2020)
11082
© REUTERS / Vasily FedosenkoСотрудники Минского тракторного завода собрались возле завода во время акции протеста против результатов президентских выборов
Сотрудники Минского тракторного завода собрались возле завода во время акции протеста против результатов президентских выборов
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Сотрудники Минского тракторного завода собрались возле завода во время акции протеста против результатов президентских выборов
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Работа части цехов Минского тракторного завода (МТЗ) остановилась в связи с несанкционированным митингом рабочих, сообщил РИА Новости представитель МТЗ.
"В связи с несанкционированным митингом рабочих деятельность отдельных цехов предприятия приостановлена. Оценить, каких именно, пока не представляется возможным", – сказал представитель МТЗ, отметив, что непонятно, на какой срок остановлены цеха, требования митингующих пока неизвестны.
Участники акции протеста в Минске
13 августа, 19:57
В Минске работники железной дороги вышли на акцию протеста
66450990
Обсудить 25
Протесты в БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ну и как? Это 80%?! Как и в РФ кого не спрашиваешь,все голосовали против. А результат - поголовное "одобрямс" ... на бумаге.
14 августа, 14:55
Covid короновирусович
49202159
Кого спрашивал, все голосовали "ЗА"
14 августа, 14:57
ССергей
60510335
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