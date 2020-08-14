Минский тракторный завод частично остановил работу из-за забастовки

"В связи с несанкционированным митингом рабочих деятельность отдельных цехов предприятия приостановлена. Оценить, каких именно, пока не представляется возможным", – сказал представитель МТЗ, отметив, что непонятно, на какой срок остановлены цеха, требования митингующих пока неизвестны.