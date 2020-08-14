https://ria.ru/20200814/1575787356.html
Минский тракторный завод частично остановил работу из-за забастовки
Работа части цехов Минского тракторного завода (МТЗ) остановилась в связи с несанкционированным митингом рабочих, сообщил РИА Новости представитель МТЗ. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T14:53
2020-08-14T15:23
протесты в белоруссии
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Covid короновирусович
Ну и как? Это 80%?! Как и в РФ кого не спрашиваешь,все голосовали против. А результат - поголовное "одобрямс" ... на бумаге.
113
Сергей
Кого спрашивал, все голосовали "ЗА"
104
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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белоруссия, в мире
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Работа части цехов Минского тракторного завода (МТЗ) остановилась в связи с несанкционированным митингом рабочих, сообщил РИА Новости представитель МТЗ.
"В связи с несанкционированным митингом рабочих деятельность отдельных цехов предприятия приостановлена. Оценить, каких именно, пока не представляется возможным", – сказал представитель МТЗ, отметив, что непонятно, на какой срок остановлены цеха, требования митингующих пока неизвестны.