В Белоруссии отпустили более двух тысяч задержанных в ходе беспорядков

МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Свыше двух тысяч задержанных на акциях протеста в Белоруссии уже отпущены домой, процесс идет непрерывно, сообщили в министерстве внутренних дел республики.

"Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы. Мы делаем все возможное для разрешения создавшейся ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.