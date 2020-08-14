На первом этапе конкурса "Цифровой прорыв" создано 4725 ИТ-решений

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 4700 цифровых решений создали участники летнего ИТ-марафона всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", итоги почти двухмесячного соревнования были подведены в пятницу, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

Летний Ит-марафон, стартовавший 5 июня, стал первым этапом конкурса и объединил более 16,5 тысяч ИТ-специалистов. Марафон состоял из двух онлайн-хакатонов для команд и онлайн-чемпионата для индивидуальных разработчиков. Авторы лучших решений разделили призовой фонд в 5 миллионов рублей, а победители ИТ-чемпионата обеспечили себе выход в финал "Цифрового прорыва". Участники онлайн-хакатонов смогут проверить свои силы в предстоящем региональном этапе и после тоже попасть в финал.

"Мы получили 4725 решений самой разной направленности. Ряд проектов уже находится на стадии пилотирования. Участники онлайн-хакатонов не были ограничены в подходах к решению задач, а самыми популярными направлениями у них стали "Digital", "Big Data & AI", "Цифровизация производства", "Образование", а также "Ресурсное управление", "Event-индустрия" и "Инфраструктура и связь". В онлайн-чемпионате созданных решений у нас 4415. В отличие от онлайн-хакатонов, здесь было 3 кейса – от компании ITS, компании hh и от Минэкономразвития Иркутской области", - привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Комиссаров отметил, что региональные органы исполнительной власти активно вовлечены в постановку кейсовых заданий для предстоящего регионального этапа, уже сейчас подано более 140 кейсов.

По словам директора РАЭК , руководителя проекта "Цифровой прорыв" Сергея Плуготаренко, "важным достижением ИТ-марафона стало создание коммуникационной платформы на базе конкурса, которая позволила объединить участников, экспертное сообщество трекеров во время проведения онлайн-мероприятия".

В этом году первый этап конкурса проходил в онлайн-формате, и за счет этого удалось вовлечь в проект специалистов из разных регионов России. "Результатом стала полноценная интерактивная карта таких решений. Сейчас она доступна на сайте "Цифрового прорыва". В режиме реального времени карта показывает данные по участникам и победителям по каждому региону. По сути, она отражает и уровень цифровизации и готовности к цифровизации каждого региона страны", – добавил Комиссаров.

Из 16,5 тысяч участников летнего ИТ-марафона победителями стали 208 конкурсантов: 80 человек в первом онлайн-хакатоне, 53 – во втором и 75 человек в онлайн-чемпионате. В топе по количеству победителей – Москва и Санкт-Петербург, Ставропольский край, Нижегородская, Волгоградская и Свердловская области, а также Татарстан, Пермский край и Якутия.