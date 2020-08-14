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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575787002.html
В Белоруссии опубликовали списки более 500 арестованных в Минске
Верховный суд Белоруссии опубликовал список арестованных в ходе протестных акций в Минске 12 августа, в списке 503 фамилии, следует из сообщения пресс-службы... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T14:50
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии опубликовали списки более 500 арестованных в Минске

14:49 14.08.2020 (обновлено: 14:50 14.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанные в ходе акций протеста после освобождения из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
Задержанные в ходе акций протеста после освобождения из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Верховный суд Белоруссии опубликовал список арестованных в ходе протестных акций в Минске 12 августа, в списке 503 фамилии, следует из сообщения пресс-службы суда.
Ранее ВС опубликовал список из более чем 560 фамилий, которые были арестованы на акциях в Минске 11 августа. Согласно сообщению, задержанные были арестованы на сроки от 7 до 25 суток.
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"В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях, публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста - 12.08.2020",- говорится в сообщении.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, в первые дни они жестко подавлялись силовиками. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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