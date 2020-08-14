В Белоруссии опубликовали списки более 500 арестованных в Минске

МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Верховный суд Белоруссии опубликовал список арестованных в ходе протестных акций в Минске 12 августа, в списке 503 фамилии, следует из сообщения пресс-службы суда.
Ранее ВС опубликовал список из более чем 560 фамилий, которые были арестованы на акциях в Минске 11 августа. Согласно сообщению, задержанные были арестованы на сроки от 7 до 25 суток.
"В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях, публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста - 12.08.2020",- говорится в сообщении.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, в первые дни они жестко подавлялись силовиками. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.