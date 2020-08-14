Бизнес в Югре через интернет сообщит о готовности к возобновлению работы

"С 17 августа югорские организации общественного питания, дополнительного образования и социального обслуживания будут информировать о возобновлении своей деятельности через государственную информационную систему "Цифровое уведомление"... Предприниматели будут заполнять чек-листы готовности к возобновлению деятельности", - говорится в сообщении.

Для оформления уведомления также необходимо указать в системе данные об организации, при этом если ОКВЭД не входит в список разрешенных видов деятельности, то система не позволит заполнить форму. Внесенные данные будут направляться на рассмотрение и согласование в профильные ведомства и органы местного самоуправления.