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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20200814/1575786808.html
Бизнес в Югре через интернет сообщит о готовности к возобновлению работы
Организации и предприниматели, оказывающие услуги в сфере общепита, физкультуры и спорта, дополнительного образования в Ханты-Мансийском автономном округе,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T14:49
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
наталья комарова
ханты-мансийск
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханты-мансийский автономный округ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наталья комарова, ханты-мансийск, общество

Бизнес в Югре через интернет сообщит о готовности к возобновлению работы

14:49 14.08.2020
13
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 авг - РИА Новости. Организации и предприниматели, оказывающие услуги в сфере общепита, физкультуры и спорта, дополнительного образования в Ханты-Мансийском автономном округе, смогут направить заявление о готовности к возобновлению деятельности через разработанную в Югре систему "Цифровое уведомление", сообщается на сайте правительства региона.
Губернатор Югры Наталья Комарова в четверг подписала постановление, согласно которому округ с 17 августа переходит на второй этап снятия ограничений, введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом. Свою деятельность с указанной даты могут возобновить фитнес-центры, бассейны, спортзалы, стоматологические клиники, учреждения дополнительного образования, а также кафе, имеющие возможность работать на открытом воздухе.
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"С 17 августа югорские организации общественного питания, дополнительного образования и социального обслуживания будут информировать о возобновлении своей деятельности через государственную информационную систему "Цифровое уведомление"... Предприниматели будут заполнять чек-листы готовности к возобновлению деятельности", - говорится в сообщении.
Для оформления уведомления также необходимо указать в системе данные об организации, при этом если ОКВЭД не входит в список разрешенных видов деятельности, то система не позволит заполнить форму. Внесенные данные будут направляться на рассмотрение и согласование в профильные ведомства и органы местного самоуправления.
"Воспользоваться данной возможностью можно уже сейчас. Соответствующие технические решения внедрены", - подчеркнули в правительстве региона.
Как уточнили в окружном департаменте информационных технологий и цифрового развития, в системе есть возможность отслеживать статус заявки: согласована ли она или еще находится на рассмотрении. При положительном решении предпринимателю поступит уведомление об этом на указанный в заявке электронный адрес. Ежедневно согласованные списки организаций будут направляться в региональное управление Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Наталья КомароваХанты-МансийскОбщество
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