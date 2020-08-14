Бизнес в Югре через интернет сообщит о готовности к возобновлению работы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 авг - РИА Новости. Организации и предприниматели, оказывающие услуги в сфере общепита, физкультуры и спорта, дополнительного образования в Ханты-Мансийском автономном округе, смогут направить заявление о готовности к возобновлению деятельности через разработанную в Югре систему "Цифровое уведомление", сообщается на сайте правительства региона.
Губернатор Югры Наталья Комарова в четверг подписала постановление, согласно которому округ с 17 августа переходит на второй этап снятия ограничений, введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом. Свою деятельность с указанной даты могут возобновить фитнес-центры, бассейны, спортзалы, стоматологические клиники, учреждения дополнительного образования, а также кафе, имеющие возможность работать на открытом воздухе.
"С 17 августа югорские организации общественного питания, дополнительного образования и социального обслуживания будут информировать о возобновлении своей деятельности через государственную информационную систему "Цифровое уведомление"... Предприниматели будут заполнять чек-листы готовности к возобновлению деятельности", - говорится в сообщении.
Для оформления уведомления также необходимо указать в системе данные об организации, при этом если ОКВЭД не входит в список разрешенных видов деятельности, то система не позволит заполнить форму. Внесенные данные будут направляться на рассмотрение и согласование в профильные ведомства и органы местного самоуправления.
"Воспользоваться данной возможностью можно уже сейчас. Соответствующие технические решения внедрены", - подчеркнули в правительстве региона.
Как уточнили в окружном департаменте информационных технологий и цифрового развития, в системе есть возможность отслеживать статус заявки: согласована ли она или еще находится на рассмотрении. При положительном решении предпринимателю поступит уведомление об этом на указанный в заявке электронный адрес. Ежедневно согласованные списки организаций будут направляться в региональное управление Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.