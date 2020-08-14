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Протесты в Белоруссии
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Кандидат в президенты Белоруссии оспорит итоги выборов в Верховном суде
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил РИА Новости, что не согласен с результатами выборов главы государства, объявленными ЦИК в пятницу,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T14:53
протесты в белоруссии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
белоруссия, в мире

Кандидат в президенты Белоруссии оспорит итоги выборов в Верховном суде

14:48 14.08.2020 (обновлено: 14:53 14.08.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил РИА Новости, что не согласен с результатами выборов главы государства, объявленными ЦИК в пятницу, планирует обжаловать их в Верховном суде, а также будет добиваться нового голосования.

"Мы не согласны с решением ЦИК, будем обжаловать его в Верховном суде", - заявил Дмитриев РИА Новости после заседания ЦИК, на котором была рассмотрена его жалоба о признании президентских выборов недействительными и подведены итоги голосования.

Политик подчеркнул, что будет "добиваться новых выборов".
Он также призвал граждан Белоруссии, также не согласных с решением Центризбиркома, направлять ему свои расписки и обращения, в которых они будут разрешать ему от своего имени добиваться новых выборов в стране.
Согласно окончательным данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал на прошедших в республике выборах 80,1% голосов избирателей, на втором месте Светлана Тихановская с 10,12%.
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