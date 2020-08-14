Кандидат в президенты Белоруссии оспорит итоги выборов в Верховном суде

МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил РИА Новости, что не согласен с результатами выборов главы государства, объявленными ЦИК в пятницу, планирует обжаловать их в Верховном суде, а также будет добиваться нового голосования.
"Мы не согласны с решением ЦИК, будем обжаловать его в Верховном суде", - заявил Дмитриев РИА Новости после заседания ЦИК, на котором была рассмотрена его жалоба о признании президентских выборов недействительными и подведены итоги голосования.
Политик подчеркнул, что будет "добиваться новых выборов".
Он также призвал граждан Белоруссии, также не согласных с решением Центризбиркома, направлять ему свои расписки и обращения, в которых они будут разрешать ему от своего имени добиваться новых выборов в стране.
Согласно окончательным данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал на прошедших в республике выборах 80,1% голосов избирателей, на втором месте Светлана Тихановская с 10,12%.
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