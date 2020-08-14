Кандидат в президенты Белоруссии оспорит итоги выборов в Верховном суде

"Мы не согласны с решением ЦИК, будем обжаловать его в Верховном суде", - заявил Дмитриев РИА Новости после заседания ЦИК, на котором была рассмотрена его жалоба о признании президентских выборов недействительными и подведены итоги голосования.

Он также призвал граждан Белоруссии, также не согласных с решением Центризбиркома, направлять ему свои расписки и обращения, в которых они будут разрешать ему от своего имени добиваться новых выборов в стране.