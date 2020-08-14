Адвокат потерпевших прокомментировал слухи о симуляции Ефремова

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Адвокат семьи потерпевших в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал сообщения в СМИ о том, что попавший в больницу актер мог симулировать плохое самочувствие.
Он отметил, что не будет полагаться ни на информацию журналистов, ни предварительным диагнозам.
"Я склонен верить подтвержденным фактам, поэтому дождусь официального диагноза, который будет оглашен в суде, после чего смогу делать какие-то выводы", —сказал юрист в комментарии Пятому каналу.
ДТП с участием Ефремова
В центре Москвы Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee 8 июня выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada — за ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее от полученных травм он скончался в больнице.
В момент ДТП артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он находится под домашним арестом. Актеру грозит до 12 лет тюрьмы.