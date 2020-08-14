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Адвокат потерпевших прокомментировал слухи о симуляции Ефремова
Адвокат семьи потерпевших в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал сообщения в СМИ о том, что попавший в больницу актер... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T14:42
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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60
дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Адвокат потерпевших прокомментировал слухи о симуляции Ефремова

14:41 14.08.2020 (обновлено: 14:42 14.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Адвокат семьи потерпевших в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал сообщения в СМИ о том, что попавший в больницу актер мог симулировать плохое самочувствие.
Он отметил, что не будет полагаться ни на информацию журналистов, ни предварительным диагнозам.
"Я склонен верить подтвержденным фактам, поэтому дождусь официального диагноза, который будет оглашен в суде, после чего смогу делать какие-то выводы", —сказал юрист в комментарии Пятому каналу.

ДТП с участием Ефремова

В центре Москвы Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee 8 июня выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada — за ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее от полученных травм он скончался в больнице.
В момент ДТП артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он находится под домашним арестом. Актеру грозит до 12 лет тюрьмы.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
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